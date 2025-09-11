ŠTA ZNAMO O UBICI ČARLIJA KIRKA KOJI JE NESTAO BEZ TRAGA: Ovo su svi poznati detalji
AMERIČKI desničarski politički aktivista, Čarli Kirk, preminuo je nedugo nakon što je upucan tokom obraćanja studentima na koledžu u Juti.
Kako mediji prenose, za sada je poznato da je jedan počinilac ispalio jedan hitac u vrat i usmrtio Krika.
Prema rečima komesara Odeljena za javnu bezbednost Jute, Boua Mejsona, hitac je došao iz "snajperskog gnezda na krovu".
On je dodao da je ubica i dalje u bekstvu i da je potera za njim u toku.
Guverner Jute, Spenser Koks, izjavio je da ne postoje informacije koje ukazuju da je još jedna osoba bila umešana.
Na licu mesta, policajci su viđeni kako gledaju fotografiju na svojim telefonima i pokazuju je ljudima da vide da li je prepoznaju.
Ubica je, prema navodima, bio obučen u tamu odeću.
