AMERIKA NA NOGAMA: U toku potera za ubicom Čarlija Kirka
DVE osobe su ranije uhapšene, ali je utvrđeno da nisu povezane sa pucnjavom.
Oba osumnjičena lica za ubistvo Čarlija Kirka puštene su na slobodu, izjavili su zvaničnici javne bezbednosti Jute.
Do kasno sinoć, niko nije bio u pritvori, a vlasti tragaju za ubicom.
- Ovo je mračan dan za našu državu. Tragičan dan za našu naciju. Želim da budem jasan - ovo je politički atentat - rekao je Spenser Koks, guverner Jute.
FBI je pozvao svedoke da podele sve fotografije i video snimke sa mesta pucnjave.
Podsetimo, Čarli Kirk je smrtno upucan na kampusu Univerziteta Juta Vali u Oremu, tokom događaja na kome je prisustvovalo 3000 ljudi.
