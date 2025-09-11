VANREDNO OBRAĆANJE TRAMPA NAKON UBISTVA ČARLIJA KIRKA: "Pronaći ćemo svakoga ko je doprineo ovom zločinu"
U VIDEO poruci objavljenoj na Truth Social , američki predsednik Donald Tramp izrazio je duboku tugu i bes zbog atentata na konzervativnog aktivistu Čarlija Kirka, nazivajući to "mračnim trenutkom za Ameriku".
Tramp je opisao Kirka kao "patriotu koji je svoj život posvetio borbi za otvorenu raspravu i zemlju koju je toliko voleo, Sjedinjene Američke Države".
- Čarli je inspirisao milione, i večeras su svi koji su ga poznavali i voleli ujedinjeni u šoku i užasu. On je uzor za istinu i slobodu, i nikada nije postojao neko ko je toliko poštovan među mladima - rekao je on.
Tramp je takođe istakao Kirkovu "duboku veru".
- Čarli je takođe bio čovek duboke, duboke vere. Tešimo se spoznajom da je sada u miru s Bogom na nebu- rekao je Tramp.
Dodao je da je zamolio Boga da bdi nad Kirkovom suprugom i decom "u ovom strašnom trenutku bola i patnje".
U nastavku izjave, Tramp je obećao da će njegova administracija preduzeti odlučne korake protiv političkog nasilja.
- Pronaći ćemo svakoga ko je doprineo ovom zločinu i drugom političkom nasilju - izjavio je.
Tramp je posebno optužio "radikalnu levicu" za nasilje od kojeg je "stradalo previše nevinih ljudi”, spomenuvši pokušaj atentata na sebe i ubistvo izvršnog direktora UnitedHealthcare Brajana Tompsona prošle godine.
