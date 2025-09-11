Svet

FBI SE OGLASIO: Osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka je u pritvoru

В. Н.

11. 09. 2025. u 00:35

OSUMNjIČENI za pucnjavu i ubistvo konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka je sada u pritvoru, objavio je direktor FBI-ja Kaš Patel.

ФБИ СЕ ОГЛАСИО: Осумњичени за убиство Чарлија Кирка је у притвору

Foto: Printskrin

- Osumnjičeni za stravičnu pucnjavu danas u kojoj je poginuo Čarli Kirk je sada u pritvoru. Hvala lokalnim i državnim vlastima u Juti na partnerstvu sa "fbi" - napisao je Patel u objavi na Iksu.

Nakon što je ranije tokom večeri objavljena vest da je osumnjičeni uhapšen, portparol Univerziteta rekao je da je osoba koja je privedena nakon pucnjave u međuvremenu puštena na slobodu, javlja Si-Bi-Es Njuz.

Nakon tih vesti, usledilo je oglašavanje direktora FBI-ja.

