"DOZVOLJAVAMO MASAKR MILION I PO DECE GODIŠNJE" Čarli Kirk je imao jasan stav o abortusu (VIDEO)
ČARLI Kirk je bio dosledan pro-life aktivista.
On je verovao da je abortus moralno ekvivalent ubistvu i zalagao se za zabranu abortusa.
Ipak, dopuštao je izuzetak kada je u pitanju život majke.
Debatujući sa mladim neistomišljenicima, isticao je da je dete u majčinoj utrobi ljudsko biće i zbog toga mu moraju biti priznata i ljudska prava.
- Pozvao bih sve ljude da pogledaju kako izgleda abortus jer će vam se život promeniti kada vidite to. Mi dozvoljavamo masakr milion i po dece godišnje - govorio je on.
Podsećamo, na skupu u saveznoj američkoj državi Juta upucan je aktivista i blizak saradnik predsednika SAD Donalda Trampa, tridesetjednogodišnji Čarli Kirk. Čarli Kirk je preminuo, objavio je Tramp. Portparol univerziteta rekao je da je osoba koja je privedena nakon pucnjave u međuvremenu puštena na slobodu, javlja Si-Bi-Es Njuz.
