ČARLI KIRK JE NEDAVNO BIO TEMA ČUVENOG SITKOMA: Pogledajte kako su ga predstavili (VIDEO)
Čarli Kirk je američki politički aktivista i osnivač organizacije Turning Point USA, koja promoviše konzervativne vrednosti među mladima, posebno na fakultetima. Tramp je, između ostalog, njegovom uticaju pripisao činjenicu da je na proteklim predsedničkim izborima veliki broj mladih republikanaca izašao da glasa.
Podržava Trampa javno i redovno nastupa na događajima povezanim s njim i Republikanskom strankom.
Iako nema formalnu funkciju u Trampovom timu, smatra se lojalnim promoterom Trampove ideologije, posebno među mlađom populacijom.
On je poznat po tome što drži debate sa studentima na američkim koledžima širom SAD, što je nedavno bila i tema jedne od epizoda South park.
Kirku, ipak, nije smetalo što su se našalili sa njim.
