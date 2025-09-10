Svet

POBESNEO JE ZBOG NJENOG UBISTVA: Ovo je poslednja objava Trampovog saradnika Kirka pre atentata

D.K.

10. 09. 2025. u 22:28

ČARLI Kirk, saradnik predsednika SAD Donalda Trampa, upucan je večeras u Juti

ПОБЕСНЕО ЈЕ ЗБОГ ЊЕНОГ УБИСТВА: Ово је последња објава Трамповог сарадника Кирка пре атентата

Foto: Printskrin

Njegova poslednja objava na društvenim mrežama privukla je veliku pažnju.

On se često oglašavao na društvenoj mreži "X", a u jednoj od poslednjih objava spomenuo je smrt Irine Zarutske, 23-godišnje ukrajinske izbeglice koja je brutalno ubijena 22. avgusta 2025. godine u Šarlotu u Severnoj Karolini. 

Foto: Printskrin

- Ako želimo da se stvari promene, 100 odsto je neophodno politizovati besmisleno ubistvo Irine Zarutske, jer je politika omogućila da surovi monstrum sa 14 prethodnih krivičnih dela bude slobodan na ulicama i da je ubije - naveo je Kirk.

(Alo)

BONUS VIDEO-

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVI SU VOLELI ČARLIJA KIRKA I DIVILI MU SE, POSEBNO JA, A SADA VIŠE NIJE SA NAMA Tramp se ponovo oglasio

"SVI SU VOLELI ČARLIJA KIRKA I DIVILI MU SE, POSEBNO JA, A SADA VIŠE NIJE SA NAMA" Tramp se ponovo oglasio