POBESNEO JE ZBOG NJENOG UBISTVA: Ovo je poslednja objava Trampovog saradnika Kirka pre atentata
ČARLI Kirk, saradnik predsednika SAD Donalda Trampa, upucan je večeras u Juti
Njegova poslednja objava na društvenim mrežama privukla je veliku pažnju.
On se često oglašavao na društvenoj mreži "X", a u jednoj od poslednjih objava spomenuo je smrt Irine Zarutske, 23-godišnje ukrajinske izbeglice koja je brutalno ubijena 22. avgusta 2025. godine u Šarlotu u Severnoj Karolini.
- Ako želimo da se stvari promene, 100 odsto je neophodno politizovati besmisleno ubistvo Irine Zarutske, jer je politika omogućila da surovi monstrum sa 14 prethodnih krivičnih dela bude slobodan na ulicama i da je ubije - naveo je Kirk.
(Alo)
BONUS VIDEO-
