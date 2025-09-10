Svet

UPUCAN TRAMPOV SARADNIK: Čarli Kirk ranjen u Juti (VIDEO)

D.K.

10. 09. 2025. u 21:02 >> 21:29

IZVRŠNI direktor organizacije Turning Point USA i bliski saradnik Donalda Trampa ranjen je danas u Juti.

УПУЦАН ТРАМПОВ САРАДНИК: Чарли Кирк рањен у Јути (ВИДЕО)

FOTO: Profimedia

Prenosimo video-snimak ranjavanja:

