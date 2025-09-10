ORBAN O SASTANCIMA U EU: Samo dva čoveka nisu na telefonima

PREMIJER Mađarske Viktor Orban rekao je da samo diplomatija može okončati sukob u Ukrajini.

On je, kako prenose mađarski mediji, govorio o uticajima u Evropskoj uniji, što je slikovito opisao.

- Održavanje ozbiljnosti politike je veliki izazov, jer postoje svakodnevne kampanje uticajem. U digitalnom prostoru postoji svakodnevna kampanja. Neko nešto kaže u ponedeljak, a suprotno u sredu. Sve što je važno je uticaj koji neko ima tog dana. Na sastanku Evropskog saveta često samo dve osobe nisu na telefonima - rekao je Orban.

Nije rekao ko je u pitanju, ali se zna da se jedino njegovi i stavovi premijer Slovačke Roberta Fica najčešće kose sa "simfonijom" Brisela.

