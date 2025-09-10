ORBAN O SASTANCIMA U EU: Samo dva čoveka nisu na telefonima
PREMIJER Mađarske Viktor Orban rekao je da samo diplomatija može okončati sukob u Ukrajini.
On je, kako prenose mađarski mediji, govorio o uticajima u Evropskoj uniji, što je slikovito opisao.
- Održavanje ozbiljnosti politike je veliki izazov, jer postoje svakodnevne kampanje uticajem. U digitalnom prostoru postoji svakodnevna kampanja. Neko nešto kaže u ponedeljak, a suprotno u sredu. Sve što je važno je uticaj koji neko ima tog dana. Na sastanku Evropskog saveta često samo dve osobe nisu na telefonima - rekao je Orban.
Nije rekao ko je u pitanju, ali se zna da se jedino njegovi i stavovi premijer Slovačke Roberta Fica najčešće kose sa "simfonijom" Brisela.
(RT)
Preporučujemo
SMEJE LI SE PUTIN TRAMPOVIM NAPORIMA ZA MIR? Evo šta kaže Varšava
10. 09. 2025. u 18:11
TRAMP I PUTIN NA TELEFONSKOJ LINIJI: Američki predsednik najavio razgovor u narednim danima
10. 09. 2025. u 08:50
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
OBJAVLjEN SNIMAK UBISTVA U METROU IZ DRUGOG UGLA: Vidite ŠTA su radili putnici dok je lepa Irina izdisala (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
MUČNE scene iz SAD.
10. 09. 2025. u 19:43
Komentari (0)