Svet

ORBAN O SASTANCIMA U EU: Samo dva čoveka nisu na telefonima

В. Н.

10. 09. 2025. u 19:00

PREMIJER Mađarske Viktor Orban rekao je da samo diplomatija može okončati sukob u Ukrajini.

ОРБАН О САСТАНЦИМА У ЕУ: Само два човека нису на телефонима

FOTO: Tanjug/AP

On je, kako prenose mađarski mediji, govorio o uticajima u Evropskoj uniji, što je slikovito opisao. 

- Održavanje ozbiljnosti politike je veliki izazov, jer postoje svakodnevne kampanje uticajem. U digitalnom prostoru postoji svakodnevna kampanja. Neko nešto kaže u ponedeljak, a suprotno u sredu. Sve što je važno je uticaj koji neko ima tog dana. Na sastanku Evropskog saveta često samo dve osobe nisu na telefonima - rekao je Orban. 

Nije rekao ko je u pitanju, ali se zna da se jedino njegovi i stavovi premijer Slovačke Roberta Fica najčešće kose sa "simfonijom" Brisela.

(RT)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Vojin Đorđević: VODAVODA je odabrala nas

Vojin Đorđević: VODAVODA je odabrala nas