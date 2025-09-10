EVO ŠTA JE BILA META IZRAELSKOG NAPADA: Jemen se oglasio (VIDEO)

SERIJA eksplozija potresla je jemensku prestonicu Sanu nakon izraelskog vazdušnog napada, a među objektima koji su bili meta napada je i Ministarstvo odbrane Huta, objavila je danas agencija SABA i drugi jemenski mediji.

Foto: Printskrin

Kako prenosi Tajms of Izrael, Huti u Jemenu su saopštili da je protivvazdušna odbrana morala da reaguje zbog "izraelskih aviona koji su pokrenuli agresiju" na tu zemlju.

Jemenski mediji izveštavaju da su izraelske vazduhoplovne snage pogodile nekoliko lokacija u glavnom gradu Sani, a televizija Al Masira, kojom upravljaju Huti, prenela je, pozivajući se na izjave očevidaca, da je meta izraelskog napada bio i objekat u kome se nalazi Ministarstvo odbrane Huta.

Israeli just bombed the Presidential Palace in Sana'a Yemen 🇾🇪



Israel has been at war with all its neighbors since 1948, Peace was never an option. pic.twitter.com/LhbRDl9Ipc — Irlandarra (@aldamu_jo) September 10, 2025

Prema izveštaju jemenskih medija, neodređeni broj ljudi je poginuo u izraelskom napadu na zgradu u kojoj se nalazi medijsko odeljenje Huta.

Stanovnici Sane su za agenciju Rojters rekli da je napad izveden na skrovište Huta koje se nalazi između dve planine, koje se koristi kao štab komande. Obim eventualne štete nije poznat, a Izraelski vojni radio je saopštio da su među metama napada bili štab Huta i vojni kampovi.

Ovi udari su najnoviji u više od godinu dana napada i kontranapada između Izraela i hutskih militanata u Jemenu, što je deo posledica rata u Gazi.

Huti, čiji slogan poziva na "Smrt Americi, smrt Izraelu, prokletstvo Jevrejima", počeli su da napadaju Izrael i pomorski saobraćaj u novembru 2023. godine, mesec dana nakon što je palestinska militantna grupa Hamas izvela masakr i uzela taoce 7. oktobra na jugu Izraela.