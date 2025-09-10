HITNA VEST ZBOG IZRALESKOG UDARA NA KATAR: Sednica Saveta bezbednosti pomerena za sutra, ovo je razlog

SEDNICA Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja je zakazana za danas povodom izraelskog napada u Dohi, odložena je za sutra, javlja danas Ynet.

Foto: Tanjug/AP

Do odlaganja je došlo nakon zahteva katarskog premijera i ministra spoljnih poslova Mohameda bin Abdulrahmana al Tanija da učestvuje u diskusiji.

Izraelski ambasador pri UN, Dani Danon kazao je da "izraelska akcija nije bila usmerena na državu Katar".

- Cilj je bio i ostaje jasan - ciljati teroriste Hamasa i one koji su odgovorni za masakr, zverstva i teror 7. oktobra (2023. godine). Izrael nema i neće imati strpljenja za lidere Hamasa gde god da se kriju - rekao je Danon.

Izraelske odbrambene snage (IDF) i bezbednosna služba Šin Bet saopštili su juče, nakon eksplozija u glavnom gradu Katara, da su izvršeni vazdušni udari na rukovodstvo palestinske militante grupe Hamas, koji su učestvovali na pregovorima u tom gradu.

(Informer)

