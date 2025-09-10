NASA SAOPŠTILA UDARNU VEST: Na Marsu je pronađen život (VIDEO)
NASA je objavila otkriće mikrobiološkog života na površini Marsa.
Novi administrator svemirske agencije, Šon Dafi, izjavio je da je uzorak koji je prikupio rover Perseverance proglašen "najsnažnijim dokazom postojanja života" na Marsu, navodi Daily mail.
Podsećamo, rover istražuje Crvenu planetu od 2021, a veruje se da je konferencija povezana sa analizon uzorka stene, nazvanog Sapphire Canyon, prikupljenog u julu 2024. u dolini Neretva (deo kratera Jezero).
Mars je imao vodu
Pomenuti krater se smatra jednom od najvažnijih lokacija za istraživanje mogućih tragova života na Crvenoj planeti. Pre više milijardi godina, tuda je tekao rečni sistem, a voda, zajedno sa sedimentima, mogla je doneti organske materije.
(Telegraf)
BONUS VIDEO:
