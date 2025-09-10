OGLASILI SE TRAMP I MODI: SAD i Indija najavljuju završnicu trgovinskih pregovora
SAD i Indija nastavljaju pregovore o uklanjanju trgovinskih barijera između dve zemlje, objavio je američki predsednik Donald Tramp, izrazivši uverenje da će sporazum uskoro biti postignut.
- Sa zadovoljstvom objavljujem da Indija i SAD nastavljaju pregovore o uklanjanju trgovinskih barijera između naše dve nacije. Radujem se razgovoru sa svojim veoma dobrim prijateljem, premijerom Modijem, u narednim nedeljama. Uveren sam da neće biti poteškoća da dođemo do uspešnog zaključka koji će biti od koristi za obe naše velike zemlje - napisao je Tramp na društvenoj mreži „Truth Social“.
Ovim povodom oglasio se i indijski premijer Narenda Modi.
- Indija i SAD su bliski prijatelji i prirodni partneri. Uveren sam da će naši trgovinski pregovori otvoriti put za oslobađanje neograničenog potencijala Indije - SAD. Naši timovi rade na tome da ove razgovore zaključe što je pre moguće - napisao je Modi na društvenim mrežama.
Zapadni mediji: Tramp tražio od EU da poveća carine na 100 odsto Indiji i Kini
Dok Tramp najavljuje skori dogovor o tarifama sa Indijom, „Fajnenšel tajms“ je, pozivajući se na neimenovane zvaničnike, objavio da je američki predsednik zatražio od Evropske unije da poveća carine na 100 procenata Indiji i Kini.
- Tramp je zatražio od EU da poveća carine na 100 odsto za Indiju i Kinu kao deo zajedničkog napora da se poveća pritisak na Rusiju - navodi američki list.
Trgovinsko primirje zvaničnog Vašingtona i Pekinga produženo je 11. avgusta za još 90 dana, što znači da su američke carine na kinesku robu zadržane na oko 55 odsto, a Kina i dalje primenjuje carine od 30 odsto na američki izvoz. Tramp je u avgustu povećao carine Indiji na 50 procenata zbog indijske kupovine ruske nafte.
