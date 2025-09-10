TRAGEDIJA NA OMILJENOM OSTRVU TURISTA: Poplave srušile zgrade, oko 200 spasioca na terenu, ima žrtava (FOTO)
POPLAVE na popularnom indonežanskom ostrvu Bali odnele su najmanje šest života ove nedelje i blokirale su glavne puteve u glavnom gradu, saopštili su zvaničnici.
Usled konstantne jake kiše koja je padala od večeri 9. septembra, srušile su se dve zgrade u Denpasaru pri čemu su četiri osobe poginule, rekao je šef agencije za pretragu i spasavanje na ostrvu I Njoman Sidakarja.
Kako prenosi indonežanska agencija za ublažavanje posledica katastrofa, još dve osobe su preminule, a 85 je evakuisano iz regiona Džembranam, direktor agencije Suharjanto izjavio je da se borba sa poplavama na ostrvu nastavlja.
- Pristup međunarodnom aerodromu koji se nalazi blizu prestonice bio je znatno otežan jer su samo kamioni mogli da koriste puteve - naveo je Njoman.
Video-snimci na društvenim mrežama, prikazuju poplave na glavnim putevima koje su izazvale potpuni saobraćajni kolaps.
Oko 200 spasioca je poslato na teren, prenosi Rojters.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
EVAKUISANO MILION I PO LjUDI: Katastrofalne posledice po stanovništvo ove zemlje (VIDEO)
03. 09. 2025. u 15:17
IZNENADNI PLjUSAK ODNEO 11 ŽIVOTA: Vanredna situacija u Indiji, dvoje se vodi kao nestalo
30. 08. 2025. u 10:47
NEVEROVATNA PRIČA IZ SRBIJE: Dva brata i sestra osvojili 300 medalja - oni su pravi genijalci (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Imaju mesečnu platu 109.050$, a SIROTINjA su! Sve im pojede kirija
IMA i takvih slučajeva...
10. 09. 2025. u 09:24
Komentari (0)