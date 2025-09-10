Svet

TRAGEDIJA NA OMILJENOM OSTRVU TURISTA: Poplave srušile zgrade, oko 200 spasioca na terenu, ima žrtava (FOTO)

Jovana Švedić

10. 09. 2025. u 10:17

POPLAVE na popularnom indonežanskom ostrvu Bali odnele su najmanje šest života ove nedelje i blokirale su glavne puteve u glavnom gradu, saopštili su zvaničnici.

ТРАГЕДИЈА НА ОМИЉЕНОМ ОСТРВУ ТУРИСТА: Поплаве срушиле зграде, око 200 спасиоца на терену, има жртава (ФОТО)

Profimedia

Usled konstantne jake kiše koja je padala od večeri 9. septembra, srušile su se dve zgrade u Denpasaru pri čemu su četiri osobe poginule, rekao je šef agencije za pretragu i spasavanje na ostrvu I Njoman Sidakarja. 

Profimedia

Kako prenosi indonežanska agencija za ublažavanje posledica katastrofa, još dve osobe su preminule, a 85 je evakuisano iz regiona Džembranam, direktor agencije Suharjanto izjavio je da se borba sa poplavama na ostrvu nastavlja.

- Pristup međunarodnom aerodromu koji se nalazi blizu prestonice bio je znatno otežan jer su samo kamioni mogli da koriste puteve - naveo je Njoman. 

Profimedia

Video-snimci na društvenim mrežama, prikazuju poplave na glavnim putevima koje su izazvale potpuni saobraćajni kolaps.

Oko 200 spasioca je poslato na teren, prenosi Rojters. 

Drugi pišu

Pročitajte više

