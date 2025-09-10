"AKO NISMO SAD U DOHI, POGODIĆEMO IH DRUGI PUT" Izraelski ambasador pri UN: Teroristi neće imati imunitet

AMBASADOR Izraela pri Ujedinjenim nacijama Deni Danon najavio da će na današnjoj sednici Saveta bezbednosti UN posvećenoj izraelskom napadu na lidere Hamasa u Dohi, glavnom gradu Katara, saopštiti stav svoje zemlje da su palestinski militanti svuda legitimne mete.

Foto: Tanjug/AP

- Nameravam da Savetu jasno stavim do znanja: teroristi neće imati imunitet – ni u Gazi, ni u Libanu, ni u Kataru - saopštio je Danon na mreži Iks.

Izraelski ambasador u SAD Jehiel Lajter takođe je upozorio da će Izrael nastaviti da cilja Hamas "gde god da se nalazi".

On je u izjavi za Foks njuz sinoć naveo da "ako je izraelska vojska promašila neke mete tokom napada u Dohi, pogodiće ih sledeći put". Izrael je u utorak popodne izvršio napad na lidere Hamasa u Dohi, u Kataru.

Izraelski mediji su izvestili da je napad izveden uz upotrebu 15 izraelskih borbenih aviona, koji su ispalili 10 projektila na jednu metu.

Hamas je saopštio da je pet njegovih članova poginulo, ali tvrdi da je njegovo najviše rukovodstvo preživelo. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da je napad "potpuno opravdan“ jer je usmeren na visoke lidere Hamasa koji su organizovali napad na Izrael 7. oktobra 2023. godine, što je pokrenulo rat u Gazi.

Hamas je saopštio da napad predstavlja „gnusan zločin, očiglednu agresiju i flagrantno kršenje svih međunarodnih normi i zakona“.

Katar je saopštio da je napad "očigledno kršenje“ međunarodnog prava, kao i da predstavlja "ozbiljnu pretnju“ ljudima u Kataru.

Američki predsednik Donald Tramp je juče izjavio da "nije oduševljen načinom na koji se sve danas dogodilo“.

Rekao je da je za napad saznao od američke vojske dok su udari bili u toku. Takođe je naveo da je eliminisanje Hamasa "vredan cilj“.

Lideri Velike Britanije, Francuske, Turske, Nemačke, Španije, zvaničnici EU i UN osudili su napad.

Stalna misija Južne Koreje, koja predsedava Savetom bezbednosti UN u septembru, saopštila je da će se to telo sastati danas u vezi sa izraelskim napadom na Katar.

Sastanak u okviru tačke dnevnog reda 'Situacija na Bliskom istoku' zakazan je za sutra u 15.00 časova po lokalnom vremenu, rečeno je sinoć novinarima u misiji.