KRVAVA ŠAKA U NEPALU! ISTA SCENOGRAFIJA KAO U SRBIJI: Hteli su građanski rat i ubijanja ljudi!
KRVAVA šaka, simbol blokadera koji više od deset meseci terorišu Srbiju, viđena je u Nepalu.
Nasilna revolucija u Nepalu, svetska je tema broj jedan, a na društvenim mrežama počele su da se pojavljuju fotografije koje bi trebalo iz korena da nas uzdrmaju, ili bar probude iz komšara u kom se Srbija mesecima nalazi.
Naime, na protestima u Nepalu primećen je simbol blokaderske obojene revolucije - krvava šaka - što dovoljno govorio o tome da nije reč ni o kakvim spontanim protestima nezadovoljnih građana, već ozbiljno izrežiran haos.
Kako se sve zavšrilo u Nepalu čitajte u posebnim vestima, tek, posle ovoga je jasno da su blokaderi hteli krvavi bratoubilački rat i u Srbiji i da su upozorenja Informera, koji se prvi o tome oglasio, nisu uopšte bila preterivanje kako su to hejteri znali da nam spočitavaju.
U pamet se, braćo Srbi.
(Informer)
