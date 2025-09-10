KRVAVA ŠAKA U NEPALU! ISTA SCENOGRAFIJA KAO U SRBIJI: Hteli su građanski rat i ubijanja ljudi!

KRVAVA šaka, simbol blokadera koji više od deset meseci terorišu Srbiju, viđena je u Nepalu.

Foto: Printscreen

Nasilna revolucija u Nepalu, svetska je tema broj jedan, a na društvenim mrežama počele su da se pojavljuju fotografije koje bi trebalo iz korena da nas uzdrmaju, ili bar probude iz komšara u kom se Srbija mesecima nalazi.

Foto: Printscreen

Naime, na protestima u Nepalu primećen je simbol blokaderske obojene revolucije - krvava šaka - što dovoljno govorio o tome da nije reč ni o kakvim spontanim protestima nezadovoljnih građana, već ozbiljno izrežiran haos.

Foto: Printscreen

Kako se sve zavšrilo u Nepalu čitajte u posebnim vestima, tek, posle ovoga je jasno da su blokaderi hteli krvavi bratoubilački rat i u Srbiji i da su upozorenja Informera, koji se prvi o tome oglasio, nisu uopšte bila preterivanje kako su to hejteri znali da nam spočitavaju.

AP Photo/Niranjan Shrestha

U pamet se, braćo Srbi.

(Informer)