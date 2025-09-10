TRAMP OBJAVIO: Oslobođena studentkinja Elizabet Curkova koja je oteta u Iraku pre dve godine (FOTO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp objavio je danas da je oslobođena studentkinja Prinstona Elizabet Curkova koja je bila oteta u Iraku pre dve godine.
Tramp je objavio na mreži Truth Social da su pripadnici militantne grupe Kataib Hazbolah upravo oslobodili Curkovu i da se ona sada nalazi u američkoj ambasadi u Iraku.
- Uvek ću se boriti za pravdu i nikada neću odustati - poručio je Tramp, pozivajući Hamas da odmah oslobodi preostale taoce.
Curkova je izraelsko-ruska državljanka. Ona je verovatno ušla u Irak sa svojim ruskim pasošem, a putovala je u tu zemlju u okviru svojih doktorskih studija na Prinstonu.
Prethodno je putovala i u Irak i u druge arapske zemlje u regionu, preneo je Tajms of Izrael.
(Tajms of Izrael/Agencije)
