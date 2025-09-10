Svet

TRAMP OBJAVIO: Oslobođena studentkinja Elizabet Curkova koja je oteta u Iraku pre dve godine (FOTO)

В. Н.

10. 09. 2025. u 00:41

AMERIČKI predsednik Donald Tramp objavio je danas da je oslobođena studentkinja Prinstona Elizabet Curkova koja je bila oteta u Iraku pre dve godine.

ТРАМП ОБЈАВИО: Ослобођена студенткиња Елизабет Цуркова која је отета у Ираку пре две године (ФОТО)

Foto: Printskrin

Tramp je objavio na mreži Truth Social da su pripadnici militantne grupe Kataib Hazbolah upravo oslobodili Curkovu i da se ona sada nalazi u američkoj ambasadi u Iraku.

- Uvek ću se boriti za pravdu i nikada neću odustati - poručio je Tramp, pozivajući Hamas da odmah oslobodi preostale taoce.

Curkova je izraelsko-ruska državljanka. Ona je verovatno ušla u Irak sa svojim ruskim pasošem, a putovala je u tu zemlju u okviru svojih doktorskih studija na Prinstonu.

Prethodno je putovala i u Irak i u druge arapske zemlje u regionu, preneo je Tajms of Izrael.

(Tajms of Izrael/Agencije)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA