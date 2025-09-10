KO JE SEBASTIJAN LEKORNI, NOVI FRANCUSKI PREMIJER: Verni Makronov sledbenik od prvih dana
Sebastijan Lekorni (39) je novi premijer Francuske.
Dosadašnji ministar vojske postao je tako peti mandatar od 2022. godine, s ciljem da pokuša da izvuče zemlju iz političkog ćorsokaka. Na njega je izbor pao svega nekoliko sati pošto je Fransoa Bajru u utorak iza podneva podneo ostavku, nakon izglasavanja nepoverenja njegovoj vladi dan ranije u skupštini.
Lekorni je verni Makronov sledbenik od prvih dana. I u decembru je bio prvi favorit, ali priča se da je Bajru tada praktično "ucenio" predsednika daljom podrškom. Sada je dočekao svojih pet minuta. Primopredaja funkcije je zakazana za sredu u podne u palati Matinjon.
Pred Lekornijem je težak zadatak da pomiri političke rogove u veći i sa manjinskom vladom za dva i po meseca "progura" budžet za sledeću godinu, na čemu je "pao" njegov prethodnik. Inače, zemlja će zapasti u još težu situaciju.
Pre toga, bivši ministar vojni moraće da sastavi vladu. Imajući u vidu da je među Makronove centriste došao iz desnice, logično je da će sarađivati s republikancima, pa se pretpostavlja da će gro dosadašnjih ključnih ministara zadržati funkcije, uključujući i "čvrstog" Brina Retajoa u resoru unutrašnjih poslova.
S druge strane, posle Makronove odluke da mandat ponudi Lekorniju, levica i suverenistička desnica su ogorčeni.
NEVEROVATNA PRIČA IZ SRBIJE: Dva brata i sestra osvojili 300 medalja - oni su pravi genijalci (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Imaju mesečnu platu 109.050$, a SIROTINjA su! Sve im pojede kirija
IMA i takvih slučajeva...
10. 09. 2025. u 09:24
Komentari (0)