KO JE SEBASTIJAN LEKORNI, NOVI FRANCUSKI PREMIJER: Verni Makronov sledbenik od prvih dana

Sebastijan Lekorni (39) je novi premijer Francuske.

Foto: Profimedia

Dosadašnji ministar vojske postao je tako peti mandatar od 2022. godine, s ciljem da pokuša da izvuče zemlju iz političkog ćorsokaka. Na njega je izbor pao svega nekoliko sati pošto je Fransoa Bajru u utorak iza podneva podneo ostavku, nakon izglasavanja nepoverenja njegovoj vladi dan ranije u skupštini.

Lekorni je verni Makronov sledbenik od prvih dana. I u decembru je bio prvi favorit, ali priča se da je Bajru tada praktično "ucenio" predsednika daljom podrškom. Sada je dočekao svojih pet minuta. Primopredaja funkcije je zakazana za sredu u podne u palati Matinjon.

Pred Lekornijem je težak zadatak da pomiri političke rogove u veći i sa manjinskom vladom za dva i po meseca "progura" budžet za sledeću godinu, na čemu je "pao" njegov prethodnik. Inače, zemlja će zapasti u još težu situaciju.

Pre toga, bivši ministar vojni moraće da sastavi vladu. Imajući u vidu da je među Makronove centriste došao iz desnice, logično je da će sarađivati s republikancima, pa se pretpostavlja da će gro dosadašnjih ključnih ministara zadržati funkcije, uključujući i "čvrstog" Brina Retajoa u resoru unutrašnjih poslova.

S druge strane, posle Makronove odluke da mandat ponudi Lekorniju, levica i suverenistička desnica su ogorčeni.