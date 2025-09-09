Svet

ZEMLJE EU KIPTE OD BESA: Jedna po jedna oštro osudile napad Izraela na Katar

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

09. 09. 2025. u 22:34

EVROPSKA unija je danas saopštila da izraelski vazdušni napad na lidere Hamasa u Dohi predstavlja kršenje međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta Katara i upozorile na rizik od dodatne eskalacije nasilja u regionu.

Foto: Profimedia

"Izražavamo punu solidarnost sa vlastima i narodom Katara, strateškim partnerom EU", napisala je portparolka šefice evropske spoljne politike Kaje Kalas na platformi X, prenosi Rojters.

Ona je navela da bilo kakva eskalacija rata u Gazi mora da bude izbegnuta i da to nije u interesu bilo koga. 

"Nastavićemo da podržavamo sve napore ka postizanju primirja u Gazi", naglasila je ona.
Izraelski napad na Katar osudili su i Turska, Nemačka, Britanija, Francuska i Španija, prenosi Tajms of Izrael.

Predsednik Turske Tajip Erdogan izjavio je da vlada izraelskog premijera Benjamina Netanjahua ima za cilj da produbi sukob i nestabilnost u regionu.
Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful je naveo u saopštenju da je izraelski napad na Dohu neprihvatljiv. 

Britanski premijer Kir Starmer osudio je izraelske vojne napade na Katar usmerene protiv lidera Hamasa, navodeći da oni nose rizik od dalje eskalacije u regionu.

Predsednik Francuske Emanuel Makron napisao je na platformi X da su napadi neprihvatljivi, bez obzira na razlog i dodao da ni pod kojim okolnostima rat ne bi smeo da se proširi po celom regionu.

Špansko Ministarstvo spoljnih poslova navelo je da napadi krše teritorijalni suverenitet Katara i predstavljaju grubo kršenje međunarodnog prava, pozivajući na hitno okončanje nasilja i povratak diplomatskim pregovorima.
 

(Tanjug)

Tenis
Fudbal
