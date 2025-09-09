Svet

"PUTIN SE SPREMA DA IZVRŠI INVAZIJU NA DRUGE ZEMLJE" Upozorenje predsednika Poljske na sastanku sa Stubom

Ђорђе Грмуша
09. 09. 2025. u 16:41

PREDSEDNIK Poljske Karol Navrocki izjavio je danas da je ruski lider Vladimir Putin spreman da izvrši invaziju na druge zemlje.

Foto: Profimedia

"Ne verujemo u dobre namere Vladimira Putina. Naravno, dok čekamo dugoročni mir koji je potreban našim regionima, verujemo da je Vladimir Putin spreman i da izvrši invaziju na druge zemlje", rekao je Navrocki tokom zajedničke konferencije za novinare sa finskim predsednikom Aleksandrom Stubom, prenosi Gardijan.

Kako je naveo, iz tog razloga Poljska razvija sopstvene oružane snage, partnerstvo i savezničke odnose.  

Stub je rekao da je poslednjih meseci bio u redovnoj komunikaciji sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, dok evropske sile insistiraju na okončanju rata u Ukrajini.

"Pokušavamo da objasnimo da Putinu ne može da se veruje, da Putin koristi svoju uobičajenu taktiku odugovlačenja", naveo je finski predsednik.
 

(Tanjug)

