(UZNEMIRUJUĆE) UBIJENA ŽENA BIVŠEG PREMIJERA NEPALA: Demonstranti je prisilno ubacili u kuću, pa zapalili? (VIDEO)

PREMA rečima članova porodice, grupa demonstranata je navodno prisilno uvela Rabi Laxmi Chitrakar u rezidenciju pre nego što je zapalila kuću. U kritičnom stanju prebačena je u bolnicu za opekotine u Kirtipuru, ali povrede su bile fatalne.

Foto: Jutjub/Printskrin/Republic World

Rabi Laxmi Chitrakar, supruga bivšeg premijera Nepala Džalanata Kanala, preminula je nakon što je zadobila teške povrede kada je njihova kuća u Dallu zapaljena usred aktuelnih nemira.

Prema pisanju nepalskog portala Khabar Hub, članovi porodice su naveli da je Chitrakar prebačena u bolnicu za opekotine u Kirtipuru u kritičnom stanju, ali nije uspela da preživi.

Napad se dogodio dok su nasilni protesti predvođeni pripadnicima generacije Z trajali drugi dan zaredom, uprkos tome što je vlada objavila da ukida zabranu društvenih mreža. Demonstranti su zahtevali smenu premijera Olija i pad vlade, nakon što su još dve osobe ubijene drugog dana protesta, čime je broj poginulih porastao na 22, dok je više od 300 ljudi povređeno.

Ključne vladine i političke institucije širom Nepala našle su se na meti napada – rulje su zapalile zgradu Singh Durbar, centralni administrativni kompleks u Katmanduu, kao i predsedničku rezidenciju Sheetal Niwas. Zapaljene su i rezidencije predsednika Rama Čandre Paudela, premijera KP Šarme Olija, kao i bivših premijera Pušpe Kamala Dahala „Pračande“ i Šera Bahadura Deube.

Tokom napada na Deubinu rezidenciju, on i njegova supruga, ministarka spoljnih poslova Arzu Rana Deuba, navodno su fizički napadnuti. Kancelarije političkih partija takođe su bile mete u jeku eskalacije nereda.

(Informer)