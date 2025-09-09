Svet

(UZNEMIRUJUĆE) UBIJENA ŽENA BIVŠEG PREMIJERA NEPALA: Demonstranti je prisilno ubacili u kuću, pa zapalili? (VIDEO)

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

09. 09. 2025. u 16:02

PREMA rečima članova porodice, grupa demonstranata je navodno prisilno uvela Rabi Laxmi Chitrakar u rezidenciju pre nego što je zapalila kuću. U kritičnom stanju prebačena je u bolnicu za opekotine u Kirtipuru, ali povrede su bile fatalne.

(УЗНЕМИРУЈУЋЕ) УБИЈЕНА ЖЕНА БИВШЕГ ПРЕМИЈЕРА НЕПАЛА: Демонстранти је присилно убацили у кућу, па запалили? (ВИДЕО)

Foto: Jutjub/Printskrin/Republic World

Rabi Laxmi Chitrakar, supruga bivšeg premijera Nepala Džalanata Kanala, preminula je nakon što je zadobila teške povrede kada je njihova kuća u Dallu zapaljena usred aktuelnih nemira.

Prema pisanju nepalskog portala Khabar Hub, članovi porodice su naveli da je Chitrakar prebačena u bolnicu za opekotine u Kirtipuru u kritičnom stanju, ali nije uspela da preživi.

Napad se dogodio dok su nasilni protesti predvođeni pripadnicima generacije Z trajali drugi dan zaredom, uprkos tome što je vlada objavila da ukida zabranu društvenih mreža. Demonstranti su zahtevali smenu premijera Olija i pad vlade, nakon što su još dve osobe ubijene drugog dana protesta, čime je broj poginulih porastao na 22, dok je više od 300 ljudi povređeno.

Ključne vladine i političke institucije širom Nepala našle su se na meti napada – rulje su zapalile zgradu Singh Durbar, centralni administrativni kompleks u Katmanduu, kao i predsedničku rezidenciju Sheetal Niwas. Zapaljene su i rezidencije predsednika Rama Čandre Paudela, premijera KP Šarme Olija, kao i bivših premijera Pušpe Kamala Dahala „Pračande“ i Šera Bahadura Deube.

Tokom napada na Deubinu rezidenciju, on i njegova supruga, ministarka spoljnih poslova Arzu Rana Deuba, navodno su fizički napadnuti. Kancelarije političkih partija takođe su bile mete u jeku eskalacije nereda.

(Informer)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU

EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU