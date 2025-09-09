Svet

IZRAEL IZVRŠIO NAPAD NA DOHU: Vojska udarila na rukovodstvo Hamasa (VIDEO)

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

09. 09. 2025. u 15:22

IZRAELSKA vojska je napala najviše rukovodstvo Hamasa U Dohi, saopštila je kancelarija portparola vojske Izraela.

ИЗРАЕЛ ИЗВРШИО НАПАД НА ДОХУ: Војска ударила на руководство Хамаса (ВИДЕО)

Foto: Telegram printskrin/Sputnjik

Al Džazira izveštava da je palestinska pregovaračka delegacija napadnuta u Dohi.

(Sputnjik)

