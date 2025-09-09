SOCIJALISTI GUBE PRIMAT: Makron se oslanja na proverene snage?

SOCIJALISTI su u prvom trenutku bili glavni kandidati da daju ime budućeg mandatara za sastav nove vlade u Francuskoj.

Foto: Goran Čvorović

Među njima, najviše izgleda imao je predsednik stranke Olivije For. Pominjalo se i ime bivšeg ministra i evropskog komesara, a sadašnjeg predsednika francuskog Revizorskog suda Pjera Moskovisija.

Socijalisti se pozivaju na činjenicu da su kao članice levičarskog bloka osvojili najviše glasova na prošlogodišnjim izborima koji su im, tako, činjenicom da im nije najpre ponuđeno da sastave vladu, "pokradeni".

Predsednik Makron je najpre prošle godine mandat ponudio desničaru Mišelu Barnijeu, pa u decembru centristi Fransoa Bajruu.

U javnosti se zato sada spekulisalo sa socijalistima, ali se i isticalo da je šef države često umeo da iznenadi svojim odlukama. Tim pre što su levičari još ranije naglasili da će im prva stavka kada budu došli na vlast biti vraćanje godina za odlazak u penziju sa 64 na 62, u čemu isti stav ima i suverenistička desnica, što bi moglo da ih ujedini u ovoj nakani kojoj se Makron oštro protivi.

Tako su najednom iz predsednikovog centrističkog bloka iskočili lojalni kadrovi, ministar vojske Sebastijan Lekorni i predsednica skupštine Jael Bron Pive. Novi izlet ka desnici mogao bi da u prvi plan istakne ministra Žeralda Darmanena koji je vodio resore unutrašnjih poslova i pravosuđa.

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3