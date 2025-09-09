ZAHAROVA: Berbok na jubilarnom zasedanju Generalne skupštine UN - antisimbol
ANALENA Berbok, bivši nemački ministar spoljnih poslova, predsedavaće 80. Generalnom skupštinom UN kao antisimbol, izjavila je predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
- Ove jubilarne godine Generalnom skupštinom predsedavaće kao antisimbol Analena Berbok - rekla je Zaharova na antifašističkom skupu u Moskvi.
Podsetimo, zamenik ruskog ambasadora u UN Dmitrij Poljanski rekao je ranije da je Berbokova poznata po svojoj besnoj rusofobiji i veoma čudnim izjavama.
Zaharova je, takođe, u više navrata isticala da je sramotno što se Berbok ponosi svojim dedom koji je bio na strani Trećeg rajha.
Predstavnica ruskog Ministarstva je rekla na antifašističkoj konferenciji da Rusija reaguje na pokušaje opravdavanja ili heroizacije nacizma.
Podsetimo, svetski lideri se svake godine u drugoj polovini septembra okupljaju kako bi učestvovali na Generalnoj debati Generalne skupštine.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
IZGRADNjA DEMOKRATIJE DOVELA DO DIKTATURE: Ludnica u Ukrajini
08. 09. 2025. u 23:40
"HOĆE LI SE I PTICAMA SELICAMA ZABRANITI LET" Zaharova odgovara na suludu ideju Brisela
05. 09. 2025. u 19:13
ZAHAROVA PORUČILA: Glavna poruka Istočnog ekonomskog foruma - Multipolarnost
05. 09. 2025. u 10:15
"NISTE JOŠ DORASLI TOME": Zaharova odgovorila Mercu na poziv na iscrpljivanje Rusije
03. 09. 2025. u 12:19
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PEVAČ NIJE BIO NA OČEVOJ SAHRANI: "Nije me grizla savest"
PEVAČ Rade Lacković doživeo je tragediju koja mu je potpuno promenila život.
09. 09. 2025. u 11:31
Komentari (1)