ANALENA Berbok, bivši nemački ministar spoljnih poslova, predsedavaće 80. Generalnom skupštinom UN kao antisimbol, izjavila je predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Foto: AP

- Ove jubilarne godine Generalnom skupštinom predsedavaće kao antisimbol Analena Berbok - rekla je Zaharova na antifašističkom skupu u Moskvi.

Podsetimo, zamenik ruskog ambasadora u UN Dmitrij Poljanski rekao je ranije da je Berbokova poznata po svojoj besnoj rusofobiji i veoma čudnim izjavama.

Zaharova je, takođe, u više navrata isticala da je sramotno što se Berbok ponosi svojim dedom koji je bio na strani Trećeg rajha.

Predstavnica ruskog Ministarstva je rekla na antifašističkoj konferenciji da Rusija reaguje na pokušaje opravdavanja ili heroizacije nacizma.

Podsetimo, svetski lideri se svake godine u drugoj polovini septembra okupljaju kako bi učestvovali na Generalnoj debati Generalne skupštine.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja