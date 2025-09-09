FT: SAD prekidaju memorandume sa EU o borbi protiv "dezinformacija"

SAD prekidaju memorandume o razumevanju sa evropskim zemljama u oblasti „borbe protiv dezinformacija iz trećih zemalja“.

Foto: Profimedia

O tome piše „Fajnenšel tajms“ , pozivajući se na izvore.

- Sjedinjene Američke Države su obavestile evropske zemlje da odustaju od zajedničkih napora u borbi protiv dezinformacija - navodi se u članku.

U tekstu se navodi da Vašington raskida memorandume o razumevanju u oblasti „borbe protiv dezinformacija trećih zemalja“ koji su potpisani pod administracijom bivšeg predsednika SAD Džoa Bajdena.