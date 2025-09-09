FT: SAD prekidaju memorandume sa EU o borbi protiv "dezinformacija"
SAD prekidaju memorandume o razumevanju sa evropskim zemljama u oblasti „borbe protiv dezinformacija iz trećih zemalja“.
O tome piše „Fajnenšel tajms“ , pozivajući se na izvore.
- Sjedinjene Američke Države su obavestile evropske zemlje da odustaju od zajedničkih napora u borbi protiv dezinformacija - navodi se u članku.
U tekstu se navodi da Vašington raskida memorandume o razumevanju u oblasti „borbe protiv dezinformacija trećih zemalja“ koji su potpisani pod administracijom bivšeg predsednika SAD Džoa Bajdena.
Preporučujemo
POGLEDAJTE TRENUTAN TRAMPOV REJTING: Iznenađujući rezultati ankete
07. 09. 2025. u 17:23
PAO HELIKOPTER U MINESOTI: Nema preživelih (VIDEO)
07. 09. 2025. u 07:36
OTAC SLUČAJNO UBIO EMU (14): Pucao na ptice, pa pogodio ćerku
06. 09. 2025. u 20:06
TRAMP ZAPRETIO ČIKAGU: Volim miris deportacija ujutru... (FOTO)
06. 09. 2025. u 19:40
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"NEKAD TE MRZE, NEKAD TE VOLE..." Vratio se Mladen, Dea iznenadila objavom
MLADEN Mijatović, bivši dugogodišnji izabranik voditeljke Dee Đurđević, vratio se u Srbiju.
08. 09. 2025. u 11:17
Komentari (0)