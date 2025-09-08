STRAVIČNA NESREĆA U MEKSIKU: Voz udario autobus, osmoro stradalih, skoro 50 povređenih (FOTO/VIDEO)
U SUDARU voza i putničkog autobusa poginulo je osam osoba, a povređeno 45. Nesreća se dogodila nedaleko od Meksiko Sitija.
Najmanje osmoro ljudi je poginulo, a 45 povređeno kada se u ponedeljak rano ujutru voz sudario sa dvospratnim autobusom severozapadno od Meksiko Sitija, saopštile su vlasti.
Do nesreće je došlo u gradu Atlakomulko. Agencija za civilnu zaštitu savezne države Meksiko objavila je na mreži "Iks" da ekipe i dalje rade na mestu nesreće u industrijskoj zoni, gde se nalaze veliki magacini i fabrike.
Autobus udaren po sredini
Vlasti nisu odmah dale detalje o tome kako je do nesreće došlo, ali nekoliko snimaka koji kruže na društvenim mrežama pokazuju autobus u saobraćajnoj gužvi kako se polako kreće preko pruge, kada iznenada, u kadar uleće voz i udara u autobus po sredini. Zbog inercije, voz je gurao autobus niz prugu dok nije nestao iz kadra.
Nedostatak signalizacije na prelazu
Na mestu nesreće nije bilo vidljivih rampi niti drugih signala. Neposredno pre sudara, mogla su se videti vozila kako prelaze preko pruge dok je saobraćaj tekao.
Posledice sudara
Na drugom snimku vidi se autobus kako stoji raznet pored pruge, bez krova, dok se ljudi pomeraju na njegovom gornjem spratu, u trenutku kada voz usporava i zaustavlja se.
(Kurir)
BONUS VIDEO-
Preporučujemo
SUDAR VIŠE VOZILA NA AUTO-PUTU BLIZU AERODROMA: Stvorila se velika gužva
07. 09. 2025. u 22:10
DVA KAMIONA UDARILA DETE, PA SE SUDARILA: Detalji nesreće na pešačkom prelazu u Nišu
07. 09. 2025. u 14:22
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"NEKAD TE MRZE, NEKAD TE VOLE..." Vratio se Mladen, Dea iznenadila objavom
MLADEN Mijatović, bivši dugogodišnji izabranik voditeljke Dee Đurđević, vratio se u Srbiju.
08. 09. 2025. u 11:17
Komentari (0)