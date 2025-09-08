Svet

STRAVIČNA NESREĆA U MEKSIKU: Voz udario autobus, osmoro stradalih, skoro 50 povređenih (FOTO/VIDEO)

08. 09. 2025. u 19:09

U SUDARU voza i putničkog autobusa poginulo je osam osoba, a povređeno 45. Nesreća se dogodila nedaleko od Meksiko Sitija.

СТРАВИЧНА НЕСРЕЋА У МЕКСИКУ: Воз ударио аутобус, осморо страдалих, скоро 50 повређених (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Najmanje osmoro ljudi je poginulo, a 45 povređeno kada se u ponedeljak rano ujutru voz sudario sa dvospratnim autobusom severozapadno od Meksiko Sitija, saopštile su vlasti.

Do nesreće je došlo u gradu Atlakomulko. Agencija za civilnu zaštitu savezne države Meksiko objavila je na mreži "Iks" da ekipe i dalje rade na mestu nesreće u industrijskoj zoni, gde se nalaze veliki magacini i fabrike.

Autobus udaren po sredini

Vlasti nisu odmah dale detalje o tome kako je do nesreće došlo, ali nekoliko snimaka koji kruže na društvenim mrežama pokazuju autobus u saobraćajnoj gužvi kako se polako kreće preko pruge, kada iznenada, u kadar uleće voz i udara u autobus po sredini. Zbog inercije, voz je gurao autobus niz prugu dok nije nestao iz kadra.

Nedostatak signalizacije na prelazu

Na mestu nesreće nije bilo vidljivih rampi niti drugih signala. Neposredno pre sudara, mogla su se videti vozila kako prelaze preko pruge dok je saobraćaj tekao.

Posledice sudara

Na drugom snimku vidi se autobus kako stoji raznet pored pruge, bez krova, dok se ljudi pomeraju na njegovom gornjem spratu, u trenutku kada voz usporava i zaustavlja se.

