"MORAMO SE FOKUSIRATI NA UČINAK": Stramer naložio novoj vladi da se ubrza
BRITANSKI premijer Kir Starmer poručio je svojoj novoj vladi da se fokusira na učinak, nakon rekonstrukcije sprovedene radi jačanja vlasti, izjavio je danas ministar odbrane Džon Hili.
On je dodao da je premijer naložio čitavoj vladi da se ubrza posle godinu dana rada koju su opteretile greške i ostavke, prenosi agencija Blumberg.
To podrazumeva suočavanje i borbu sa imigrantskom krizom, a Hili je potvrdio da vlada razmatra da vojni objekti posluže kao privremeni smeštaj za neke azilante.
Nakon ostavke zamenice premijera Anđele Rejner u petak, Starmer je objavio hitnu rekonstrukciju vlade u okviru koje je za ministarku unutrašnjih poslova imenovao Šabanu Mahmud, koja je podržala oštriji kurs prema migrantima, dok je Pet Mekfaden postavljen na čelo Ministarstva za rad i penzioni sistem.
Prema rečima Hilija, cilj ovih poteza je ekonomski razvoj i zaustavljanje dolazaka azilanata koji čamcima stižu preko kanala Lamanš.
Ministar je priznao da su laburisti imali tešku prvu godinu na čelu vlade, dodajući da su to vreme proveli raščišćavajući nered, a sada počinju obnovu zemlje.
On je odbio da direktno odgovori na spekulacije da će vlada “razvodniti” predlog zakona o pravima radnika koji je zagovarala Rejnerova pre ostavke, navodi Blumberg.
Hili je kazao da će vlada nastaviti rad koji su već započele zamenica premijera i ministar za prava zaposlenih, Džastin Maders, koji je takođe smenjen.
“Ja sam zaista uveren da ćemo ostvariti ono što smo i obećali, a to je najveće poboljšanje prava zaposlenih u generaciji”, dodao je ministar.
Na pitanje da li će Starmer ukinuti politiku smeštaja azilanata u hotelima i preći na njihovo smeštanje u vojnim kasarnama, Hili je rekao da vlada za privremeni smeštaj razmatra vojne objekte, kao i lokacije koje nisu vojne.
Prema njegovim rečima, premijer je jasno stavio do znanja da rešavanje migracione krize nije samo posao Ministarstva unutrašnjih poslova, već čitave vlade.
Kako je preneo britanski "Telegraf", vlada je takođe blizu postizanja sporazuma sa Nemačkom o vraćanju migranata, sličnog onom koji je ranije ove godine ostvaren sa Francuskom.
(Tanjug)
BONUS VIDEO-
Preporučujemo
POLICIJA IH VUKLA PO ASFALTU I PENDREČILA: Uhapšeno 425 demonstranata u Londonu (VIDEO)
07. 09. 2025. u 10:26
DEJVID LAMI NAPUŠTA PARLAMENT: Otkriveno ko je novi britanski ministar spoljnih poslova
06. 09. 2025. u 12:24
RODITELjI ŠOKIRANI: 13 odsto elektronskih cigareta kod učenika sadrži sintetičku drogu
05. 09. 2025. u 22:07
BAKINGEMSKA PALATA ZAVIJENA U CRNO: Preminula vojvotkinja od Kenta
05. 09. 2025. u 13:29
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"NEKAD TE MRZE, NEKAD TE VOLE..." Vratio se Mladen, Dea iznenadila objavom
MLADEN Mijatović, bivši dugogodišnji izabranik voditeljke Dee Đurđević, vratio se u Srbiju.
08. 09. 2025. u 11:17
Komentari (0)