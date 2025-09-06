"NE MOGU DA IDEM U MOSKVU, NEKA PUTIN DOĐE U KIJEV" Zelenski: Od bilateralnog sastanka nema ništa
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da odbija predlog predsednika Rusije Vladimira Putina da dođe u Moskvu na pregovore o diplomatskom rešenju sukoba.
- Ne mogu da idem u Moskvu kada je moja zemlja pod raketama, pod napadima, svakog dana. Ne mogu da idem u prestonicu ovog teroriste. Može on da dođe u Kijev - rekao je Zelenski u intervjuu za američki Ej-Bi-Si njuz, na lokaciji američkog proizvodnog pogona u zapadnoj Ukrajini koji je nedavno bio meta ruskog raketnog napada.
Putin je u sredu rekao da nikada nije bio protiv sastanka sa Zelenskim, navodi ABC i dodaje da je ruski predsednik svog ukrajinskog kolegu pozvao da dođe u Moskvu, ako je za to spreman.
Zelenski je ocenio da je Putinova ponuda imala za cilj da odloži sastanak, insistirajući da je on sam (Zelenski) spreman za sastanak u bilo kom formatu.
-Ako neko ne želi da se sastane tokom rata, naravno, može da predloži nešto što ne može biti prihvatljivo ni meni ni drugima - rekao je Zelenski.
ABC navodi i to da je predsednik SAD Donald Tramp postavio sastanak lidera Rusije i Ukrajine kao svoj prioritet u naporima da posreduje u postizanju mirovnog sporazuma. "
- Trilateralni sastanak bi mogao da se dogodi. Za bilateralni, ne znam - rekao je Tramp u prošle sedmice.
Nemački kancelar Fridrih Merc je ove nedelje rekao da je "jasno" da se bilateralni sastanak između Putina i Zelenskog neće održati.
Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha, podseća ABC, napisao je ove nedelje na društvenoj mreži Iks da su Austrija, Vatikan, Švajcarska, Turska i tri države Persijskog zaliva spremne da budu domaćini mirovnih pregovora kojima bi Zelenski prisustvovao.
