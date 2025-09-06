UKRAJINSKI OBAVEŠTAJCI IZNELI ŠOK TVRDNJE: Ovo je trenutan broj ruskih vojnika u Ukrajini, cifra neverovatna

TRENUTNO se na teritoriji Ukrajine nalazi oko 700 hiljada ruskih vojnika, tvrdi Glavna obaveštajna uprava Ministarstva odbrane Ukrajine (GUR).

Foto: Profimedia

Većina ruskih trupa je koncentrisana u Donjeckoj oblasti, što ukazuje na glavni prioritet Kremlja, izjavio je predstavnik Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine, Andrij Jusov, u intervjuu za portal Novini.LIVE.

On je napomenuo da ovaj broj ne uključuje samo redovne trupe već i snage za podršku, specijalne službe i rusku Nacionalnu gardu.

Predstavnik GUR-a je naglasio da vojnici iz Severne Koreje koji učestvuju u ukrajinskom sukobu ratuju samo na ruskoj teritoriji.

Činjenica da je DNRK poslala svoje vojnike da se bore protiv Ukrajine postala je poznata prošle jeseni, a tada se govorilo o broju od 12 hiljada vojnika, navodi ukrajinski portal.

Ovog proleća, južnokorejska obaveštajna služba je izvestila da je nova grupa od 3.000 vojnika napustila Severnu Koreju i otišla u Rusiju.

Prema podacima britanskih obaveštajnih službi, zaključno sa martom ove godine, severnokorejske trupe su pretrpele više od 5.000 gubitaka u bitkama protiv ukrajinskih oružanih snaga u Kurskoj oblasti Ruske Federacije.



(Tanjug)