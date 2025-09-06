Svet

ZELENSKI PONOVO ZAKUKAO: Da je Putin želeo da okonča rat, ne bi podsticao energetsku blokadu Ukrajine

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

06. 09. 2025. u 07:17

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je sinoć da, da je ruski lider Vladimir Putin zaista želeo da okonča rat, ne bi podsticao susede Ukrajine, uključujući Slovačku, da uvedu energetsku blokadu.

Foto Tanjug/AP

Zelenski je, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa slovačkim premijerom Robertom Ficom u blizini Užgoroda na zapadu Ukrajine, rekao da Rusija želi da napadne energetski sektor Ukrajine i da razume da ga Ukrajina štiti koliko god može i da uvozi energente kada može u skladu sa pravilima Evropske unije, preneo je Ukrinform.

Ukrajinski predsednik zahvalio je svim evropskim zemljama koje izvoze energiju u Ukrajinu.

"Veoma smo zahvalni zemljama, uključujući i Slovačku, zahvaljujući kojima dobijamo energiju u vremenima nestašice", naveo je Zelenski.

Ponovio je da je potrebno da svi evropski partneri i Sjedinjene Američke Države pojačaju pritisak na Rusiju da bi okončala rat.

Zelenski je naglasio da je predsednik SAD Donald Tramp "apsolutno direktan kada kaže da Evropa treba da prestane da dobija energente od Rusije koja na tome zarađuje i ratuje sa Ukrajinom na njihov račun."

Fico se ove nedelje sastao sa Putinom u Pekingu kako bi razgovarali o Ukrajini. 
Fico je rekao da Slovačka veoma oštro reaguje na ukrajinske napade na naftovod Družba i da planira da pokrene to pitanje na sastanku sa Zelenskim.
 

(Tanjug)

