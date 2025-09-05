"HOĆE LI SE I PTICAMA SELICAMA ZABRANITI LET" Zaharova odgovara na suludu ideju Brisela
PORTPAROL ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ironično je prokomentarisala poziv evropskog komesara za energetiku Dana Jorgensena da se trajno zabrani kupovina ruskih energenata.
Evropski komesar za energetiku Dan Jorgensen: "Evropska komisija želi da trajno zabrani Evropi kupovinu ruskih energetskih resursa kako nijedan molekul ruskih ugljovodonika ne bi ušao u Evropsku uniju", napomenula je zvaničnica ruskog ministarstva na svom Telegram kanalu.
- Hoće li ptice selice biti upucane na granici? Možda neće moći da se obuzdaju kada lete iznad Brisela - napisala je Zaharova u svojoj objavi.
Podsetimo, Jergensen je danas izjavio da Evropska unija nikada ne sme da se vrati kupovini ruskih energenata, čak i ako Moskva i Kijev postignu dogovor.
On je potvrdio da će se sledeće nedelje sastati sa američkim zvaničnikom za energetsku bezbednost Krisom Rajtom kako bi dalje razgovarali o tom pitanju.
Ministri EU sastali su se danas u Kopenhagenu kako bi finalizovali planove za energetsku nezavisnost.
(RT)
