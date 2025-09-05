PORTPAROL ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ironično je prokomentarisala poziv evropskog komesara za energetiku Dana Jorgensena da se trajno zabrani kupovina ruskih energenata.

Foto: AP

Evropski komesar za energetiku Dan Jorgensen: "Evropska komisija želi da trajno zabrani Evropi kupovinu ruskih energetskih resursa kako nijedan molekul ruskih ugljovodonika ne bi ušao u Evropsku uniju", napomenula je zvaničnica ruskog ministarstva na svom Telegram kanalu.

- Hoće li ptice selice biti upucane na granici? Možda neće moći da se obuzdaju kada lete iznad Brisela - napisala je Zaharova u svojoj objavi.

Podsetimo, Jergensen je danas izjavio da Evropska unija nikada ne sme da se vrati kupovini ruskih energenata, čak i ako Moskva i Kijev postignu dogovor.

On je potvrdio da će se sledeće nedelje sastati sa američkim zvaničnikom za energetsku bezbednost Krisom Rajtom kako bi dalje razgovarali o tom pitanju.

Ministri EU sastali su se danas u Kopenhagenu kako bi finalizovali planove za energetsku nezavisnost.

(RT)