GENERAL SIRSKI: Ukrajina želi bolje dronove, efikasnije protiv ruskih vazdušnih udara

UKRAJINA želi poboljšane performanse presretačkih dronova kako bi se efikasnije suprotstavila ruskim vazdušnim napadima, izjavio je danas glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Oleksandr Sirski.

Foto MO Ukrajine

On je na društvenim mrežama naveo da je današnji sastanak visokih vojnih zvaničnika Ukrajine bio posvećen vojnoj pomoći i traženju načina za primenu efikasnijih sistema odbrane protiv neprijateljskih dronova.

-Stvaramo slojeviti sistem za suprotstavljanje neprijateljskim bespilotnim letelicama tipa Šahed i Geran. Naš zajednički zadatak je da obučimo više posada, više operatera presretača i obezbedimo im efikasnije oružje i radarske sisteme, navodi se u objavi Sirskog.

Ukrajinska vojska u poslednjih nekoliko meseci navodi da je upotreba presretačkih dronova najefikasnije sredstvo za odbranu od sve intenzivnijih napada ruskih bespilotnih letelica, navodi Rojters.

Ukrajinska vojska takođe smatra da su presretači jeftiniji u odnosu na tradicionalna PVO sredstva, poput protivvazdušnih raketnih sistema.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori