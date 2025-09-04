Svet

GENERAL SIRSKI: Ukrajina želi bolje dronove, efikasnije protiv ruskih vazdušnih udara

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

04. 09. 2025. u 23:45

UKRAJINA želi poboljšane performanse presretačkih dronova kako bi se efikasnije suprotstavila ruskim vazdušnim napadima, izjavio je danas glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Oleksandr Sirski.

ГЕНЕРАЛ СИРСКИ: Украјина жели боље дронове, ефикасније против руских ваздушних удара

Foto MO Ukrajine

On je na društvenim mrežama naveo da je današnji sastanak visokih vojnih zvaničnika Ukrajine bio posvećen vojnoj pomoći i traženju načina za primenu efikasnijih sistema odbrane protiv neprijateljskih dronova.

-Stvaramo slojeviti sistem za suprotstavljanje neprijateljskim bespilotnim letelicama tipa Šahed i Geran. Naš zajednički zadatak je da obučimo više posada, više operatera presretača i obezbedimo im efikasnije oružje i radarske sisteme, navodi se u objavi Sirskog.

Ukrajinska vojska u poslednjih nekoliko meseci navodi da je upotreba presretačkih dronova najefikasnije sredstvo za odbranu od sve intenzivnijih napada ruskih bespilotnih letelica, navodi Rojters.

Ukrajinska vojska takođe smatra da su presretači jeftiniji u odnosu na tradicionalna PVO sredstva, poput protivvazdušnih raketnih sistema.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MAKRON NIJE DOBRODOŠAO U IZRAEL Sar izneo jasan stav Tel Aviva zbog Francuske podrške Palestini
Svet

0 2

"MAKRON NIJE DOBRODOŠAO U IZRAEL" Sar izneo jasan stav Tel Aviva zbog Francuske podrške Palestini

MINISTAR spoljnih poslova Izraela Gidon Sar pozvao je danas francuskog ministra spoljnih poslova Žan-Noel Baroa da Pariz odustane od plana da jednostrano prizna palestinsku državnost na septembarskom zasedanju Ujedinjenih nacija (UN), poručivši da francuski predsednik Emanuel Makron neće biti dobrodošao u posetu Izraelu sve dok takav potez bude aktuelan, saopšteno je iz Sarovog kabineta.

04. 09. 2025. u 22:30

Politika
Tenis
Fudbal
EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU

EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU