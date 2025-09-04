Svet

NEMAČKA SE PREDOMISLILA: Ništa od vojnog angažmana

04. 09. 2025. u 19:59

NEMAČKA je spremna da pojača finansiranje i obuku ukrajinskih snaga, ali će odlučiti o daljim obavezama u vezi sa svojim vojnim angažmanom u Ukrajini nakon što svi uslovi postanu poznati, izjavio je danas portparol nemačke vlade nakon sastanka Koalicije voljnih u Parizu.

Portparol je naveo da će Nemačka doneti odluku o svom vojnom angažmanu kada okvir za to bude jasan.

- Ovo se odnosi na vrstu i obim angažmana Sjedinjenih Američkih Država, kao i na rezultat pregovaračkog procesa, između ostalih faktora - istakao je portparol, preneo je Rojters.

U Parizu je danas održan sastanak Koalicije voljnih o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu.

Predsednik Francuske Emanuel Makron saopštio je po završetku sastanka da se 26 zemalja formalno obavezalo da razmeste svoje snage u Ukrajini "bilo na kopnu, moru ili u vazduhu", kao deo međunarodnih bezbednosnih garancija.

