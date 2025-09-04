Svet

OGLASIO SE PREMIJER PORTUGALA: Izneo sve detalje o tragičnoj nesreći u Lisabonu

Танјуг

04. 09. 2025. u 18:29

PREMIJER Portugala Luiš Montenegro saopštio je danas da je potvrđena smrt 16 osoba u jučerašnjoj nesreći tramvaja-uspinjače Glorija u Lisabonu, a da se pet osoba među povređenima nalaze u kritičnom stanju.

ОГЛАСИО СЕ ПРЕМИЈЕР ПОРТУГАЛА: Изнео све детаље о трагичној несрећи у Лисабону

Foto: Profimedia

On je obećao brzu istragu o uzrocima nesreće, prenela je portugalska novinska agencija Lusa.

- Policija, javno tužilaštvo i vladini stručnjaci za transport istražuju uzroke nesreće - izjavio je portugalski premijer.

Istovremeno, gradonačelnik Lisabona Karlos Moedaš izjavio je danas da je od gradskog prevoznika, kompanije Karis, zatražio da sprovede "nezavisnu spoljnu istragu" pored sopstvene, unutrašnje, kako bi se utvrdilo ko je odgovoran za iskliznuće uspinjače iz šina.

- Gradu su potrebni odgovori - izjavio je gradonačelnik u televizijskom obraćanju posvećenom iskliznuću tramvaja-uspinjače, preneo je AP.

Kompanija Karis, koja upravlja ovom uspinjačom, saopštila je da je pokrenula sopstvenu istragu i potvrdila da je obavljeno redovno održavanje celog sistema uspinjače.

Tramvaj-uspinjača u centru portugalske prestonice, poznat kao Elevador da Gloria, popularna je turistička atrakcija, posebno tokom letnje sezone.

Žuti tramvaj-uspinjača iskočio je iz šina tokom večernjeg špica juče oko 18 časova po lokalnom vremenu i udario u zgradu, u centru portugalske prestonice, u trenutku kada je prevozio više od 40 ljudi.

Mediji su ranije javili da je u nesreći poginulo 17 ljudi, a da ih je povređeno 21.

Ovaj tramvaj-uspinjača, vozilo koje se naziva i funikular, povezan je čeličnim kablovima pri čemu silazni vagon svojom težinom pomaže da se drugi povlači naviše, a svaka kabina može da primi više od 40 ljudi.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA