OGLASIO SE PREMIJER PORTUGALA: Izneo sve detalje o tragičnoj nesreći u Lisabonu

PREMIJER Portugala Luiš Montenegro saopštio je danas da je potvrđena smrt 16 osoba u jučerašnjoj nesreći tramvaja-uspinjače Glorija u Lisabonu, a da se pet osoba među povređenima nalaze u kritičnom stanju.

Foto: Profimedia

On je obećao brzu istragu o uzrocima nesreće, prenela je portugalska novinska agencija Lusa.

- Policija, javno tužilaštvo i vladini stručnjaci za transport istražuju uzroke nesreće - izjavio je portugalski premijer.

Istovremeno, gradonačelnik Lisabona Karlos Moedaš izjavio je danas da je od gradskog prevoznika, kompanije Karis, zatražio da sprovede "nezavisnu spoljnu istragu" pored sopstvene, unutrašnje, kako bi se utvrdilo ko je odgovoran za iskliznuće uspinjače iz šina.

- Gradu su potrebni odgovori - izjavio je gradonačelnik u televizijskom obraćanju posvećenom iskliznuću tramvaja-uspinjače, preneo je AP.

Kompanija Karis, koja upravlja ovom uspinjačom, saopštila je da je pokrenula sopstvenu istragu i potvrdila da je obavljeno redovno održavanje celog sistema uspinjače.

Tramvaj-uspinjača u centru portugalske prestonice, poznat kao Elevador da Gloria, popularna je turistička atrakcija, posebno tokom letnje sezone.

Žuti tramvaj-uspinjača iskočio je iz šina tokom večernjeg špica juče oko 18 časova po lokalnom vremenu i udario u zgradu, u centru portugalske prestonice, u trenutku kada je prevozio više od 40 ljudi.

Mediji su ranije javili da je u nesreći poginulo 17 ljudi, a da ih je povređeno 21.

Ovaj tramvaj-uspinjača, vozilo koje se naziva i funikular, povezan je čeličnim kablovima pri čemu silazni vagon svojom težinom pomaže da se drugi povlači naviše, a svaka kabina može da primi više od 40 ljudi.