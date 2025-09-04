DEDA POKUPIO POGREŠNO DETE IZ VRTIĆA Vaspitačica suspendovana, pokrenuta hitna istraga (VIDEO)

NEVEROVATAN incident dogodio se u vrtiću u Sidneju, gde je jedan deda greškom pokupio i odveo kući tuđe dete, što je pokrenulo hitnu istragu nadležnih službi. Muškarac je u ponedeljak poslepodne došao po svog unuka u vrtić u južnom predgrađu Bangor, i umesto njega, kući je odveo drugog dečaka koji je spavao u zamračenoj sobi.

Foto Shutterstock

Greška je otkrivena tek kada je majka odvedenog jednogodišnjaka stigla po svoje dete i shvatila da ga nema.

- Ne mogu da opišem taj osećaj, još sam u šoku - izjavila je žena koja je želela da ostane anonimna

- Nisu znali da mi kažu muškarčevo ime, nisu mogli da mi kažu ni ko je on ni koga je trebao da pokupi. Nisu mi mogli objasniti kako izgleda, osim da je nosio kratke pantalone i da je bio stariji gospodin - ispričala je šokirana majka.

Iako centri za brigu o deci imaju stroge bezbednosne protokole prema kojima decu smeju da preuzmu isključivo roditelji, staratelji ili ovlašćeni negovatelji, majka je naglasila kako ne krivi dedu za grešku.

- Nismo ljuti na njega. Nismo uznemireni zbog njega - krivimo vrtić - rekla je majka.

Supruga dede koji je zamenio decu izjavila je da je njen suprug "slomljen" i da je "preuzeo odgovornost za grešku".

- Kad je shvatio da nije pokupio našeg unuka, nego tuđe dete, odmah ga je vratio - dodala je žena.

Vrtić suspendovao vaspitačicu

Iz vrtića First Steps potvrdili su za BBC da je vaspitačica uključena u incident suspendovana.

- Iskreno se izvinjavam porodicama zbog incidenta - rekla je direktorka vrtića Triša Hasti. Naglasila je kako se ovakvo nešto nikada pre nije dogodilo te da su pojačali procedure kako bi "osigurali da se ovo više nikada ne ponovi".

U toku je istraga o "duboko zabrinjavajućem i ozbiljnom incidentu". Ovaj slučaj događa se u vreme pojačane pažnje javnosti usmerene na bezbednost u australijskim dečjim vrtićima, nakon što su prošlog meseca najavljene zakonske promene za poboljšanje bezbednosnih standarda.

(Indeks)