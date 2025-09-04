FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron predvodi međunarodnu Koaliciju voljnih dok istovremeno kod kuće ima izuzetno nisku popularnost.

Foto: Printskrin BFMTV

Poslednja istraživanja javnog mnjenja daju mu rekordno nisu popularnost od 15 odsto, koliko se nije spuštala ni za vreme krize "žutih prsluka".

Istovremeno, premijer Fransoa Bajru kome su dani u palati Matinjon praktično odbrojani, nastavlja ovih dana konsultacije sa stranačkim prvacima, ali mu je to po svoj prilici uzalud.

U petak je primio vođu socijalista Olivijea Fora koji je poručio da je na razgovor otišao da bi ispunio demokratsku formu, ali da je odluka da i socijalisti glasaju za nepoverenje vladi "nepovratna".

Pre socijalista, za glasanje u skupštini najavljeno u ponedeljak, identičnu poruku poslali su predstavnici suverenističke desnice iz redova Nacionalnog okupljanja Marin Le Pen i Žordana Bardele, i krajnji levičari koje otelotvoruju Nepotčinjeni na čelu sa Žan Likom Melanšonom.

Kada se saberu njihovi glasovi, Fransoa Bajru nema nikakve izglede da prođe ovu proveru.

S druge strane, popularnost predsednika stranke suverenističke desnice Žordana Bardele, koji se protivi daljem zatezanju odnosa s Rusijom, ide i do 36 odsto. Makron odlučno odbija da podnese ostavku i tvrdi da će svoj mandat, koji mu ističe 2027. godine, odslužiti do kraja.