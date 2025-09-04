NEPOPULARAN KOD KUĆE, LIDER U KOALICIJI: Francuski predsednik, koga podržava tek 15 odsto Francuza, sprema bezbednosni plan za Ukrajinu
FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron predvodi međunarodnu Koaliciju voljnih dok istovremeno kod kuće ima izuzetno nisku popularnost.
Poslednja istraživanja javnog mnjenja daju mu rekordno nisu popularnost od 15 odsto, koliko se nije spuštala ni za vreme krize "žutih prsluka".
Istovremeno, premijer Fransoa Bajru kome su dani u palati Matinjon praktično odbrojani, nastavlja ovih dana konsultacije sa stranačkim prvacima, ali mu je to po svoj prilici uzalud.
U petak je primio vođu socijalista Olivijea Fora koji je poručio da je na razgovor otišao da bi ispunio demokratsku formu, ali da je odluka da i socijalisti glasaju za nepoverenje vladi "nepovratna".
Pre socijalista, za glasanje u skupštini najavljeno u ponedeljak, identičnu poruku poslali su predstavnici suverenističke desnice iz redova Nacionalnog okupljanja Marin Le Pen i Žordana Bardele, i krajnji levičari koje otelotvoruju Nepotčinjeni na čelu sa Žan Likom Melanšonom.
Kada se saberu njihovi glasovi, Fransoa Bajru nema nikakve izglede da prođe ovu proveru.
S druge strane, popularnost predsednika stranke suverenističke desnice Žordana Bardele, koji se protivi daljem zatezanju odnosa s Rusijom, ide i do 36 odsto. Makron odlučno odbija da podnese ostavku i tvrdi da će svoj mandat, koji mu ističe 2027. godine, odslužiti do kraja.
Preporučujemo
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)