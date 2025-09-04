DIREKTNA PRETNJA ZA PUTINA Makron upozorio: 26 zemalja se obavezalo na raspoređivanje trupa u Ukrajini, ali ne na ovoj liniji

PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron saopštio je danas da se 26 zemalja formalno obavezalo da razmeste svoje snage u Ukrajini "bilo na kopnu, moru ili u vazduhu", kao deo međunarodnih bezbednosnih garancija.

Foto: Ludovic Marin, Pool via AP/Shutterstock/Ilustracija

"Vojske će biti raspoređene u slučaju prekida vatre, ali ne na liniji fronta. Cilj prisustva je odvraćanje Rusije od nove agresije. Neće biti ograničenja u vezi sa snagom ili kapacitetima ukrajinske vojske", naglasio je Makron na konferenciji za medije u Jelisejskoj palati u prisustvu ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, po završetku sastanka "Koalicije voljnih", prenosi BFM TV.

On je precizirao da će "američka podrška ovim bezbednosnim garancijama biti zvanično potvrđena u narednim danima".

Makron je oštro kritikovao ponašanje Moskve, opisujući ga kao "volju za stalno ratovanje", i osudio ruske "lažne pretenzije" koje blokiraju mirovne procese.

"Ako Rusija nastavi da odbacuje mirovne ponude, Evropska unija će zajedno sa SAD uvesti nove sankcije. Rusija je ta koja bira eskalaciju ovog rata. Tabor za mir postoji u svim evropskim prestonicama", zaključio je Makron.

Današnji sastanak u Parizu okupio je lidere 35 zemalja u okviru "Koalicije voljnih", koja radi na pružanju bezbednosnih garancija Ukrajini.



(Tanjug)