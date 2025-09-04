AMERIKA PLANIRA NOVI PAKET SANKCIJA RUSIJI: Tramp razgovara sa učesnicima sastanka Koalicije voljnih

EVROPSKI lideri koji podržavaju Ukrajinu u okviru "Koalicije voljnih" započeli su razgovore sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, saopštila je Jelisejska palata.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Tema razgovora je poziv na dodatne sankcije SAD protiv Rusije i doprinos svake od njih budućim bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, prenosi "Figaro".

Više od 30 lidera "Koalicije voljnih" održali su prethodno sastanak u Jelisejskoj palati u Parizu, kojim je predsedavao francuski predsednik Emanuel Makron zajedno sa britanskim premijerom Kirom Starmerom.

Ranije su francuski mediji objavili da će se specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa Stiv Vitkof, koji je ranije napustio Jelisejsku palatu, uključiti u poziv.

On je u međuvremenu održao odvojeni sastanak sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.



(Tanjug)