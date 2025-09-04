PRONAĐENO ORUŽJE I MUNICIJA: Uhapšeni turski državljani, sumnja se da su planirali teroristički napad

DVOJICA turskih državljana uhapšeni su u centru italijanskog grada Viterba zbog sumnje da su planirali teroristički napad tokom tradicionalnog festivala Santa Roza, prenose danas italijanski mediji.

Foto: Piksabej

Kod njih su pronađeni poluautomatska puška, pištolj i desetine okvira municije, a optuženi su i za šverc oružja, prenela je televizija RAI.

Dvojica turskih državljana, starih 31 i 21 godinu, uhapšena su u jednom pansionu udaljenom nekoliko metara od dvorišta manastira Santa Roza.

Otvorena je istraga o mogućem planiranju terorističkog napada, iako za sada nema potvrde o tome.

Kod uhapšenih nije pronađen eksploziv, a ne isključuje se mogućnost i da su povezani sa drugim turskim kriminalcima.

Uhapšeni turski državljani nisu želeli da odgovaraju na pitanja tužioca iz Viterba, iskoristivši pravo na odbranu ćutanjem.

Italijanske vlasti kontaktirale su turske kolege kako bi utvrdili i proverili dodatne detalje o uhapšenim pojedincima.

Kako navodi RAI, dvojica uhapšenih mogla bi da budu povezana sa turskim kriminalnim bosom koji je uhapšen u Viterbu 26. avgusta, a tražen je u svojoj zemlji.

On se sumnjiči da je predvodio grupu koja se bavila pranjem novca i drugim kriminalnim aktivnostima.

U istoj akciji uhapšena su još trojica turskih državljana.

Premijerka Đorđa Meloni čestitala je policiji i ministru unutrašnjih poslova Mateu Pjantedoziju na brzoj intervenciji koja je dovela do hapšenja dvojice naoružanih turskih državljana samo nekoliko sati pre održavanja festivala Santa Roza.

- Ova odlučna operacija omogućila nam je da bezbedno proslavimo jedinstveni događaj koji je i UNESCO priznao kao nematerijalnu kulturnu baštinu, a koji predstavlja vekovnu tradiciju za stanovnike Viterba i mnoge Italijane - napisala je ona na društvenim mrežama.

(Tanjug)

