„KOALICIJA VOLJNIH“ SPREMNA DA ISPORUČI KIJEVU RAKETE DUGOG DOMETA

Марија Стевановић
Marija Stevanović

04. 09. 2025. u 14:29

ČLANOVI „koalicije voljnih“ izrazili su spremnost da Ukrajini isporučuju rakete dugog dometa, saopštila je britanska vlada.

„Premijer je pozdravio izjave partnera iz koalicije o spremnosti da isporučuju rakete velikog dometa Ukrajini radi daljeg jačanja njenog arsenala. Takođe je zahvalio vojnim resorima na njihovom stalnom i operativnom radu u osiguranju mogućnosti raspoređivanja kontingenta (u Ukrajini) u slučaju prekida vatre“, navodi se u saopštenju kancelarije britanskog premijera.

Turska je na samitu izjavila spremnost Ankare da igra vodeću ulogu u diplomatskim naporima za rešavanje krize u Ukrajini.

Dajući odobrenje Kijevu da koristi oružje dugog dometa promeniće samu suštinu, prirodu sukoba, izjavio je ranije ruski predsednik Vladimir Putin.

- Donećemo odgovarajuće odluke na osnovu pretnji koje će nam biti stvorene - napomenuo je on.

Prema njegovim rečima radi se o donošenju odluke o tome da li zemlje NATO-a direktno učestvuju u vojnom sukobu ili ne.

(Sputnjik)
 

