„KOALICIJA VOLJNIH“ SPREMNA DA ISPORUČI KIJEVU RAKETE DUGOG DOMETA
ČLANOVI „koalicije voljnih“ izrazili su spremnost da Ukrajini isporučuju rakete dugog dometa, saopštila je britanska vlada.
„Premijer je pozdravio izjave partnera iz koalicije o spremnosti da isporučuju rakete velikog dometa Ukrajini radi daljeg jačanja njenog arsenala. Takođe je zahvalio vojnim resorima na njihovom stalnom i operativnom radu u osiguranju mogućnosti raspoređivanja kontingenta (u Ukrajini) u slučaju prekida vatre“, navodi se u saopštenju kancelarije britanskog premijera.
Turska je na samitu izjavila spremnost Ankare da igra vodeću ulogu u diplomatskim naporima za rešavanje krize u Ukrajini.
Dajući odobrenje Kijevu da koristi oružje dugog dometa promeniće samu suštinu, prirodu sukoba, izjavio je ranije ruski predsednik Vladimir Putin.
- Donećemo odgovarajuće odluke na osnovu pretnji koje će nam biti stvorene - napomenuo je on.
Prema njegovim rečima radi se o donošenju odluke o tome da li zemlje NATO-a direktno učestvuju u vojnom sukobu ili ne.
(Sputnjik)
Uskoro opširnije
