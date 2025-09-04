Svet

UKORIO URSULU ZBOG TRUPA: Nemački ministar odbrane nezadovoljan angažovanjem šefice EK oko vojnika u Ukrajini

Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus kritikovao je svoju zemljakinju, šeficu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, zbog nediplomatskih izjava oko spremnosti evropskih zemalja da pošalju trupe u Ukrajinu.

УКОРИО УРСУЛУ ЗБОГ ТРУПА: Немачки министар одбране незадовољан ангажовањем шефице ЕК око војника у Украјини

Foto: Profimedia, Shutterstock

Fon der Lajenova je nedavno obavila misiju obilaska istočnih i baltičkih zemalja s ciljem da dobije podršku za zajedničku odbranu evropskih granica od eventualne ruske pretnje. Tu podršku je prilikom poseta Rumuniji, Bugarskoj, Poljskoj, Letoniji, Litvaniji, Estoniji, uključujući i Finsku, načelno dobila, ali samo kada se radi o jačanju odmbrambenih i industrijskih kapaciteta, solidarnosti i politici odvraćanja.

Kada je reč o slanju trupa na ukrajinsko tlo, tu je sasvim druga priča. A upravo u ovom domenu Fon der Lajenova je pokušala da sliku predstavi drugačijom nego što jeste. Predsednica EK je u intervjuu za britanski dnevnik „Fajnenšel tajms“ posle turneje istakla da evropske prestonice rade na „prilično konkretnim planovima“ u vezi sa potencijalnim raspoređivanjem vojske u Ukrajini. Kazala je da u tom smislu postoji "jasan plan".

- Predsednik SAD Donald Tramp nas je uverio da će biti američkog prisustva kao dela bezbednosnih garancija - istakla je takođe Fon der Lajenova u intervjuu.

Nemačke vlasti odmah su demantovale šeficu evropske izvršne vlasti koja je poručila da već postoji plan za razmeštanje evropskih trupa na teritoriji koju kontroliše Kijev. U Berlinu smatraju da je Ursula fon der Lajen time prekoračila svoju ulogu.

­- Pored činjenice da EU nema ovlašćenja niti kompetencije nad raspoređivanjem trupa, bez obzira na aktere, uzdržao bih se od potvrđivanja ili komentarisanja, na bilo koji način, ovih razmatranja – poručio je Pistorijus na tvrdnje Fon der Lajenove.

Pistorijus je takođe iskoristio ovu priliku da Ursulu fon der Lajen "podseti na osnove diplomatije, veštine u kojoj predsednica Evropske komisije nije blistala poslednjih meseci," istakao je francuski uticajni nedeljnik "Marijana".

- O ovim pitanjima ne bi trebalo raspravljati pre nego što se sedne za pregovarački sto sa mnogim stranama koje imaju da kažu svoju reč - opomenuo je Boris Pistorijus svoju sunarodnicu i bivšu koleginicu na istoj funkciji u nemačkoj vladi.

Nemački ministar je na kraju ocenio da je „potpuno neprikladno javno raspravljati u ovoj fazi“ o bilo kakvom raspoređivanju trupa, što je u skladu sa stavom nemačkog kancelara Fridriha Merca koji se protivi slanju evropskih vojnika u Ukrajinu.

SANjA DA BUDE RATNI VOĐA

"Marijana" navodi da se Fon der Lajenova u intervjuu datom "Fajnešel Tajmsu" osećala kao da joj rastu krila ratnog stratega. List ističe da predsednica EK "sanja da bude ratni vođa", a da je Berlin vratio među njene okvire, kao i da joj je nemački ministar odbrane Boris Pistorijus "nasapunjao usta".

- Gorak podsetnik za Ursulu fon der Lajen, koja se nalazi u krizi svemoći. Predsednik EK nema pravo glasa u spoljnoj i odbrambenoj politici država članica. O tome odlučuju nacionalne vlade, koje zadržavaju kontrolu nad svojim vojskama – piše "Marijana" koja izlazi u Francuskoj, zamlji čiji predsednik Emanuel Makron, zajedno s Britancima, zagovara slanje trupa u Ukrajinu.

