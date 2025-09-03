"MOGUĆI I RASKIDI TRGOVINSKIH SPORAZUMA" Tramp: Sve zavisi od odluke Vrhovnog suda SAD

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će Sjedinjene Američke Države, u slučaju da izgube spor o zakonitosti carina koji se vodi pred Vrhovnim sudom SAD, možda morati da raskinu trgovinske sporazume sklopljene, između ostalih, sa Evropskom unijom, Japanom i Južnom Korejom.

U razgovoru sa novinarima na početku sastanka sa poljskim predsednikom Karolom Navrockim, Tramp je rekao da njegova administracija traži od Vrhovnog suda da poništi prošlogodišnju presudu Apelacionog suda SAD kojom je utvrđeno da su mnoge američke carinske dažbine nezakonite, prenosi Rojters.

Prema rečima američkog predsednika, u slučaju da SAD izgube ovaj sudski spor, Amerika bi postala znatno siromašnija, a to bi moglo da ugrozi i trgovinske sporazume sklopljene u poslednjih nekoliko meseci.

"Naša zemlja ima priliku da ponovo bude neverovatno bogata. Međutim, može postati i neverovatno siromašna. Ako ne pobedimo u ovom slučaju, naša zemlja će i te kako trpeti", rekao je Tramp i izrazio uverenje da će njegova administracija pobediti.



