ZALIHE VISOKOOBOGAĆENOG URANIJUMA NIKAD VEĆE: Objavljeni detalji novog poverljivog izveštaja IAEA
ZALIHE iranskog uranijuma obogaćenog do 60 odsto čistoće, skoro do stepena potrebnog za izradu atomske bombe, porasle su i pre izraelsko-američkog napada, navodi se u poverljivom izveštaju Agencije Ujedinjenih nacija za atomsku energiju (IAEA) u koji je Rojters imao uvid.
Do 13. juna ove godine zalihe iranskog uranijuma obogaćenog do 60 odsto čistoće u obliku uranijum-heksafluorida, koji se može dalje obogaćivati u centrifugama, procenjene su na 440,9 kilograma, navodi se u izveštaju IAEA.
Prema standardima IAEA, u slučaju daljeg obogaćivanja uranijuma preko nivoa od 60 odsto, 440,9 kilograma obogaćenog uranijuma je dovoljno za izradu 10 nuklearnih bombi.
Ranije danas, direktor IAEA Rafael Grosi izjavio je da razgovori sa Iranom o obnovi inspekcija nuklearnih lokacija, uključujući one koje su gađane u napadima Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, ne mogu da traju "mesecima".
Grosi je rekao da bi dogovor mogao biti postignut već ove nedelje.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)