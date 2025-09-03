ZALIHE VISOKOOBOGAĆENOG URANIJUMA NIKAD VEĆE: Objavljeni detalji novog poverljivog izveštaja IAEA

ZALIHE iranskog uranijuma obogaćenog do 60 odsto čistoće, skoro do stepena potrebnog za izradu atomske bombe, porasle su i pre izraelsko-američkog napada, navodi se u poverljivom izveštaju Agencije Ujedinjenih nacija za atomsku energiju (IAEA) u koji je Rojters imao uvid.

Foto: Free Images Pixabay

Do 13. juna ove godine zalihe iranskog uranijuma obogaćenog do 60 odsto čistoće u obliku uranijum-heksafluorida, koji se može dalje obogaćivati u centrifugama, procenjene su na 440,9 kilograma, navodi se u izveštaju IAEA.

Prema standardima IAEA, u slučaju daljeg obogaćivanja uranijuma preko nivoa od 60 odsto, 440,9 kilograma obogaćenog uranijuma je dovoljno za izradu 10 nuklearnih bombi.

Ranije danas, direktor IAEA Rafael Grosi izjavio je da razgovori sa Iranom o obnovi inspekcija nuklearnih lokacija, uključujući one koje su gađane u napadima Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, ne mogu da traju "mesecima".

Grosi je rekao da bi dogovor mogao biti postignut već ove nedelje.