NJU DELHI I MOSKVA PREGOVARAJU O PROIZVODNJI SU-57 U INDIJI: Odgovor na globalne tenzije i američke pritiske (VIDEO)

U JEKU sve napetijih odnosa između Indije i Sjedinjenih Država, Rusija i Indija razmatraju prelazak na zajedničku proizvodnju lovca pete generacije Su-57 „Felon“ direktno u Indiji, objavila je azijska agencija ANI.

Ova inicijativa označava novu fazu u odbrambenoj saradnji dve zemlje i mogla bi da donese duboke promene u geopolitičkoj ravnoteži snaga u Aziji.

Prema izvorima iz indijskog Ministarstva odbrane, Hindustan Aeronautics Limited (HAL), koji već pod licencom proizvodi ruske Su-30MKI lovce u fabrici u Našiku, mogao bi da postane centralno postrojenje za proizvodnju Su-57. Ruski eksperti trenutno rade analize kako bi odredili obim potrebnih investicija za lokalizaciju proizvodnje i obezbedili kompatibilnost sa postojećim kapacitetima indijske avio-industrije.

ZAŠTO JE NjU DELHIJU SU-57 POTREBAN ODMAH

Indija je već započela rad na svom domaćem lovcu pete generacije – AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft), ali razvoj ide sporim tempom. Prvi let ovog aviona očekuje se tek 2028. godine, dok je operativna upotreba planirana najranije za 2035. godinu. U trenutnim uslovima geopolitičkih tenzija, Nju Delhi procenjuje da nema luksuz da čeka.

Potreba za dve do tri eskadrile modernih aviona pete generacije postala je strateški prioritet, posebno zbog regionalnih izazova kao što su kineski J-20 „Mighty Dragon“ i pakistanski napredni lovci koji stižu uz podršku Pekinga.

INDUSTRIJSKI POTENCIJAL I SMANjENjE TROŠKOVA

Indija već ima razvijenu mrežu postrojenja koja proizvode i remontuju rusku vojnu tehniku. Ovi kapaciteti mogli bi se iskoristiti za delove i sisteme Su-57, čime bi se značajno smanjili troškovi proizvodnje i ubrzala isporuka. Takav potez ne samo da bi ojačao indijsku samostalnost u održavanju flote, već bi i otvorio hiljade novih radnih mesta u vojnoj industriji.

GEOPOLITIČKI ZNAČAJ SARADNjE

Zapadni analitičari ističu da ovaj projekat ima i snažnu političku dimenziju. Dok Vašington pokušava da Indiji ponudi F-35 Lightning II, trgovinske tenzije i carinski ratovi između SAD i Indije dodatno guraju Nju Delhi u pravcu Moskve.

Rusija, koja je Indiji već ponudila i napredne sisteme S-400 i potencijalno S-500, koristi ovu priliku da učvrsti strateško partnerstvo i da Indiju još dublje integriše u svoju odbrambenu i političku orbitu.

SU-57 KAO TEHNOLOŠKI SKOK ZA INDIJU

Su-57, poznat po svojoj kombinaciji stelt tehnologije, supermanevarskih sposobnosti i napredne avionike, od nedavno je u serijskoj proizvodnji u Rusiji i koristi se ogranično u borbenim operacijama. Ovaj lovac je sposoban da nosi širok spektar naoružanja, uključujući hipersonične rakete „Kinžal“ i novu generaciju vođenih bombi.

Za Indiju, posedovanje takvog aviona značilo bi značajan kvalitativni skok u odnosu na postojeću flotu Su-30MKI i Rafale lovaca. Time bi indijsko vazduhoplovstvo dobilo platformu koja može da odgovori na izazove savremenih borbenih scenarija, od kontrole vazdušnog prostora do preciznih dubinskih udara.

MOGUĆNOST OŽIVLjAVANjA STAROG PROJEKTA

Ova ideja zapravo predstavlja oživljavanje projekta FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), zajedničkog ruskog i indijskog programa koji je prekinut pre gotovo deceniju zbog neslaganja oko finansija i tehničkih detalja. Međutim, promenjeni globalni uslovi i potreba Indije za modernom tehnologijom otvaraju prostor da se pregovori obnove u potpuno novom formatu – sa fokusom na lokalnu proizvodnju.

ŠIRA SLIKA: STRATEŠKI BALANS U AZIJI

Saradnja Moskve i Nju Delhija na Su-57 projektu može promeniti vojnu ravnotežu snaga u Aziji. Dok Kina i Pakistan jačaju svoje vazduhoplovne kapacitete, Indija ne želi da zaostane. Ujedno, ovaj projekat predstavlja i odgovor na rastući američki pritisak, jer New Delhi pokazuje da ima i druge opcije za stratešku saradnju.

Za Rusiju, ovo partnerstvo nije samo poslovni aranžman, već i geopolitički potez kojim se učvršćuje njena pozicija u Indopacifičkom regionu, gde se takmiči sa SAD i Kinom za uticaj.

Ako projekat bude realizovan, Su-57 proizveden u Indiji mogao bi da obezbedi Nju Delhiju prednost koju traži u regionalnim bezbednosnim izazovima. Pored toga, lokalna proizvodnja smanjila bi zavisnost od uvoza i ojačala indijsku vojnu industriju, dok bi Rusiji otvorila put ka dugoročnom strateškom partnerstvu u Aziji.

U svetu koji sve više liči na novo Hladnoratovsko okruženje, ovaj dogovor bi mogao postati prelomni trenutak u globalnim vojnim i političkim odnosima.

