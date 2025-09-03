EVAKUISANO MILION I PO LJUDI: Katastrofalne posledice po stanovništvo ove zemlje (VIDEO)
OKO 300.000 ljudi evakuisano je tokom prethodnih 48 sati iz poplavljenih oblasti pakistanske provincije Pendžab, saopštili su danas lokalni zvaničnici, nakon novih upozorenja na poplave koja su stigla iz Indije.
Ovom evakuacijom je ukupan broj raseljenih od prošlog meseca porastao na 1,3 miliona ljudi, ističe AP.
Nova uzbuna na poplave izdata je za Pakistan rano jutros putem diplomatskih kanala iz susedne Indije, što je drugo upozorenje u poslednja 24 časa, usled obilnih padavina i ispuštanja vode iz indijskih brana.
Vlasti pokušavaju da preusmere nabujale reke na poljoprivredno zemljište kako bi zaštitile veće gradove, u okviru jedne od najvećih operacija spasavanja i pomoći u istoriji Pendžaba, koji se prostire na istoku Pakistana i severozapadu Indije.
Generalni direktor Pokrajinskog organa za upravljanje katastrofama Pendžaba, Arfan Ali Katija, naveo je da je više od 3,3 miliona ljudi u oko 33.000 sela širom provincije pogođeno poplavama.
Šteta se još procenjuje, a lokalne vlasti će obeštetiti sve koji su izgubili domove i useve, dodao je.
Na indijskoj strani, klizišta i poplave u indijskom Pendžabu odneli su najmanje 29 života, u regionu koji ima više od 30 miliona stanovnika.
Katija je rekao da se podižu privremena naselja, a stanovnicima se dostavljaju hrana i osnovne potrepštine, iako mnogi preživeli izražavaju nezadovoljstvo zbog nedostatka pomoći.
Masovne evakuacije u Pakistanu počele su prošlog meseca, nakon što je Indija ispuštala vodu iz prepunjenih brana ka nizinskim pograničnim oblastima.
Ovo su najteže poplave od 2022. godine, kada je u nepogodama u Pakistanu poginulo skoro 1.700 ljudi.
(Tanjug)
Preporučujemo
NEMA NAZAD: Tramp odbio ponudu Indije, kaže da je "sada kasno"
01. 09. 2025. u 18:09
Od ŠOS-a do BRIKS-a: O čemu su razgovarali Putin i Modi
01. 09. 2025. u 10:40
SAMIT ŠOS-A U TJENĐINU: Strateško zbližavanje u uslovima globalne nestabilnosti
30. 08. 2025. u 22:22
IZNENADNI PLjUSAK ODNEO 11 ŽIVOTA: Vanredna situacija u Indiji, dvoje se vodi kao nestalo
30. 08. 2025. u 10:47
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)