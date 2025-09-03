EVAKUISANO MILION I PO LJUDI: Katastrofalne posledice po stanovništvo ove zemlje (VIDEO)

OKO 300.000 ljudi evakuisano je tokom prethodnih 48 sati iz poplavljenih oblasti pakistanske provincije Pendžab, saopštili su danas lokalni zvaničnici, nakon novih upozorenja na poplave koja su stigla iz Indije.

Foto: Tviter printskrin/ The Tribal Voice

Ovom evakuacijom je ukupan broj raseljenih od prošlog meseca porastao na 1,3 miliona ljudi, ističe AP.

Nova uzbuna na poplave izdata je za Pakistan rano jutros putem diplomatskih kanala iz susedne Indije, što je drugo upozorenje u poslednja 24 časa, usled obilnih padavina i ispuštanja vode iz indijskih brana.

Vlasti pokušavaju da preusmere nabujale reke na poljoprivredno zemljište kako bi zaštitile veće gradove, u okviru jedne od najvećih operacija spasavanja i pomoći u istoriji Pendžaba, koji se prostire na istoku Pakistana i severozapadu Indije.

Generalni direktor Pokrajinskog organa za upravljanje katastrofama Pendžaba, Arfan Ali Katija, naveo je da je više od 3,3 miliona ljudi u oko 33.000 sela širom provincije pogođeno poplavama.

Situation In Punjab “Every Life Matters “

Scenes from Ajnala old man trying to rescue a street dog as water suddenly gushed in. pic.twitter.com/50f5FiyedL — “Sardar Angad Singh” (@Mrsinghspeaks84) August 30, 2025

Šteta se još procenjuje, a lokalne vlasti će obeštetiti sve koji su izgubili domove i useve, dodao je.

Na indijskoj strani, klizišta i poplave u indijskom Pendžabu odneli su najmanje 29 života, u regionu koji ima više od 30 miliona stanovnika.

Katija je rekao da se podižu privremena naselja, a stanovnicima se dostavljaju hrana i osnovne potrepštine, iako mnogi preživeli izražavaju nezadovoljstvo zbog nedostatka pomoći.

Masovne evakuacije u Pakistanu počele su prošlog meseca, nakon što je Indija ispuštala vodu iz prepunjenih brana ka nizinskim pograničnim oblastima.

Ovo su najteže poplave od 2022. godine, kada je u nepogodama u Pakistanu poginulo skoro 1.700 ljudi.



(Tanjug)