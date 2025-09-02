EKSPLODIRALA BOMBA NA SKUPU POLITIČKE PARTIJE: Poginulo čak 11 ljudi, ima i povređenih (VIDEO)

JEDANAEST ljudi je poginulo u eksploziji bombe na skupu političke stranke BNP u Pakistanu, javio je Rojters.

Foto: Printskrin

- Bio je to samoubilački napad. Nekoliko članova stranke je ubijeno, a nekoliko je povređeno - rekao je potpredsednik BNP.

Prema njegovim rečima, terorista je bio na parkingu.