Svet

DŽERUZALEM POST: Rubio će posetiti Izrael

Novosti online

02. 09. 2025. u 20:47

AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio posetiće Izrael 14. septembra, objavio je u utorak izraelski list „Džeruzalem post“ , pozivajući se na dva izvora.

ЏЕРУЗАЛЕМ ПОСТ: Рубио ће посетити Израел

Foto: Profimedia

- Očekuje se da će ostati nekoliko dana, tokom kojih će se sastati sa visokim izraelskim zvaničnicima - navodi list.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BITCOIN PADA NA 109.000$, ALI ANALITIČAR CILJA 200.000$ U „UPTOBERU“ – BITCOIN HYPER DOSTIŽE 12 MILIONA $ U ICO-U

BITCOIN PADA NA 109.000$, ALI ANALITIČAR CILjA 200.000$ U „UPTOBERU“ – BITCOIN HYPER DOSTIŽE 12 MILIONA $ U ICO-U