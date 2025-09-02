DŽERUZALEM POST: Rubio će posetiti Izrael
AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio posetiće Izrael 14. septembra, objavio je u utorak izraelski list „Džeruzalem post“ , pozivajući se na dva izvora.
- Očekuje se da će ostati nekoliko dana, tokom kojih će se sastati sa visokim izraelskim zvaničnicima - navodi list.
Preporučujemo
GENERAL ZAMIR REZERVISTIMA: IDF neće prihvatiti ništa manje od potpunog poraza Hamasa
02. 09. 2025. u 19:45
HUTI NAPALI BROD U SEVERNOM DELU CRVENOG MORA? Plovilo povezano sa Izraelom
02. 09. 2025. u 19:04
IAEA PRONAŠLA TRAGOVE URANIJUMA U SIRIJI: Lokaciju je 2007. uništio Izrael
02. 09. 2025. u 01:22
ŠEF IDF-A UPOZORAVA: Plan za osvajanje Gaze dovešće do "vojne vlade"
01. 09. 2025. u 17:08
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
SINČINI NADENULI IME - ORJEN! Srpski reprezentativac i influenserka postali roditelji (FOTO)
JELENA i Nemanja Vico su po drugi put postali roditelji u kratkom vremenskom razmaku.
02. 09. 2025. u 13:48 >> 13:48
Komentari (0)