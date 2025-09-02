ROJTERS TVRDI: Tramp planira da premesti sedište Američke svemirske komande

ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa planira da premesti sedište Američke svemirske komande iz Kolorado Springsa u Hantsvil u Alabami, preneo je danas Rojters pozivajući se na jednog američkog zvaničnika i jednu osobu upoznatu sa raspravama.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

Ova odluka bi poništila potez napravljen pod administracijom predsednika Džoa Bajdena, koja je izabrala Kolorado Springs kao stalni dom za najnoviju vojnu borbenu komandu 2023. godine.

Premeštanje bi, kako navodi Rojters, moglo da izazove kontroverzu, a kritičari ideje o premeštanju tvrde da je promena očigledno osmišljena da favorizuje Alabamu, pouzdano republikansku državu, u odnosu na Kolorado, koji je sve više glasao za demokrate na nedavnim izborima.

Foto USAF/Staff Sgt. Kayla White

Svemirska komanda trenutno privremeno deluje iz baze svemirskih snaga Piterson u Kolorado Springsu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori