ROJTERS TVRDI: Tramp planira da premesti sedište Američke svemirske komande
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa planira da premesti sedište Američke svemirske komande iz Kolorado Springsa u Hantsvil u Alabami, preneo je danas Rojters pozivajući se na jednog američkog zvaničnika i jednu osobu upoznatu sa raspravama.
Ova odluka bi poništila potez napravljen pod administracijom predsednika Džoa Bajdena, koja je izabrala Kolorado Springs kao stalni dom za najnoviju vojnu borbenu komandu 2023. godine.
Premeštanje bi, kako navodi Rojters, moglo da izazove kontroverzu, a kritičari ideje o premeštanju tvrde da je promena očigledno osmišljena da favorizuje Alabamu, pouzdano republikansku državu, u odnosu na Kolorado, koji je sve više glasao za demokrate na nedavnim izborima.
Svemirska komanda trenutno privremeno deluje iz baze svemirskih snaga Piterson u Kolorado Springsu.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
TAČNO U OSAM SATI: Tramp će objaviti važnu vest – svi putevi do bolnice zatvoreni (FOTO)
02. 09. 2025. u 13:35
PEKING IMA KECA U RUKAVU: Kako je Kina postavila Zapadu zamku retkih zemnih metala
01. 09. 2025. u 20:30
ŠTA JE TRAMP SHVATIO NA ALjASCI: Bivši ministar spoljnih poslova Austrije objašnjava
01. 09. 2025. u 18:33
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
SINČINI NADENULI IME - ORJEN! Srpski reprezentativac i influenserka postali roditelji (FOTO)
JELENA i Nemanja Vico su po drugi put postali roditelji u kratkom vremenskom razmaku.
02. 09. 2025. u 13:48 >> 13:48
Komentari (0)