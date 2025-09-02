LOŠE VESTI: Erdogan otkrio kako stoje stvari u pogledu Ukrajine
TURSKI predsednik Redžep Tajip Erdogan smatra da je u pitanju pregovora između Rusije i Ukrajine neophodno krenuti ka podizanju nivoa kontakata.
Istovremeno, video je nespremnost Rusije i Ukrajine da nastave dijalog u Istanbulu u tom pravcu.
Turski predsednik je dodao da smatra pozitivnim pristupe i Vladimira Putina i Vladimira Zelenskog rešenju ukrajinskog sukoba.
Prema njegovim rečima, još jedan pokušaj nastavka pregovaračkog procesa mogao bi biti napravljen u Istanbulu.
- Međutim, oni još nisu spremni za to - dodao je Erdogan.
