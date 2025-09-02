RUTE OTKRIO: Šta je potrebno za trajni mir u Ukrajini
SVAKI trajni mir u Ukrajini zahteva jaču ukrajinsku vojsku, ali i bezbednosne garancije od ukrajinskih prijatelja i partnera, SAD, Evrope i drugih, rekao je danas u Luksemburgu generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
On je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa premijerom Luksemburga Lukom Fridenom rekao je da je fokus na tome da se predsednici Ukrajine i Rusije Volodimir Zelenski i Vladimir Putin sastanu, kako bi započeli pregovore, kao i dogovor između Evropljana i SAD o dugoročnim bezbednosnim garancijama "koje bi sprečile Rusiju da ikada više napadne Ukrajinu".
- Mnogo se radi na tome da kada Ukrajina uđe u ove bilateralne ili trilateralne razgovore to učini uz nepokolebljivu podršku čime se osigurava da će Rusija poštovati svaki dogovor koji bude postignut i da više nikada neće ugroziti ukrajinsku teritoriju nakon dogovora - rekao je Rute, prenosi Gardijan.
Govoreći o incidentu sa navodnim ruskim ometanjem GPS signala aviona koji je prevozio predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen u Bugarsku Rute je rekao da NATO ovo shvata veoma ozbiljno.
- Ne volim reč hibridni, jer zvuči "slatko" - ali hibridno je upravo ometanje komercijalnih aviona sa potencijalno katastrofalnim posledicama. Ovo nisu slatki mali incidenti. Ovo su ogromni incidenti koji imaju ogroman uticaj - rekao je Rute.
